Mais da metade dos eleitores de Vitória já definiu voto para prefeito, mostra Quaest

Na disputa pela Prefeitura de Vitória
, mais da metade dos eleitores (55%) afirma que já decidiu definitivamente em quem votar para governar a cidade pelos próximos quatro anos. É o que aponta a pesquisa Quaest, realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada na quarta-feira (28). No levantamento, 43% dos entrevistados dizem que ainda podem mudar de ideia até o dia das eleições e 2% não sabem ou não responderam.
Entre os que afirmam que votarão no atual prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos), 61% asseguram que a escolha é definitiva, enquanto 37% dizem que ainda podem mudar o voto e 2% não sabem ou não responderam.
Entre os que declaram voto no ex-prefeito João Coser
(PT), 57% dizem que a decisão é definitiva e 43% declaram que seu voto ainda pode mudar.
A pesquisa também avaliou o grau de interesse dos eleitores de Vitória nas Eleições 2024
. Faltando 37 dias para as pessoas irem às urnas, o tema ainda não gera muito entusiasmo para a maioria, ou 72% do eleitorado: 47% disseram ter pouco interesse e 25% afirmaram não ter nenhum interesse. Já 26% se dizem muito interessados, enquanto 2% não sabem ou não responderam.
Quanto à probabilidade de comparecimento às urnas, 85% dizem que com certeza vão votar, 14% não têm certeza se vão votar e 1% não sabe ou não respondeu.