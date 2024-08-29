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Eleições 2024

Mais da metade dos eleitores de Vitória já definiu voto para prefeito, mostra Quaest

Pesquisa também avaliou o interesse dos eleitores de Vitória nas Eleições 2024. Faltando 37 dias para as pessoas irem às urnas, tema ainda não gera muito entusiamo, segundo levantamento
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

29 ago 2024 às 08:01

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 08:01

Maioria dos eleitores de Vitória já definiram voto
Maioria dos eleitores de Vitória já definiu voto em Vitória, segundo a Quaest Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Na disputa pela Prefeitura de Vitória, mais da metade dos eleitores (55%) afirma que já decidiu definitivamente em quem votar para governar a cidade pelos próximos quatro anos. É o que aponta a pesquisa Quaest, realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada na quarta-feira (28). No levantamento, 43% dos entrevistados dizem que ainda podem mudar de ideia até o dia das eleições e 2% não sabem ou não responderam.
Entre os que afirmam que votarão no atual prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), 61% asseguram que a escolha é definitiva, enquanto 37% dizem que ainda podem mudar o voto e 2% não sabem ou não responderam. 
Entre os que declaram voto no ex-prefeito João Coser (PT), 57% dizem que a decisão é definitiva e 43% declaram que seu voto ainda pode mudar. 
A pesquisa também avaliou o grau de interesse dos eleitores de Vitória nas Eleições 2024. Faltando 37 dias para as pessoas irem às urnas, o tema ainda não gera muito entusiasmo para a maioria, ou 72% do eleitorado: 47% disseram ter pouco interesse e 25% afirmaram não ter nenhum interesse. Já 26% se dizem muito interessados, enquanto 2% não sabem ou não responderam.
Quanto à probabilidade de comparecimento às urnas, 85% dizem que com certeza vão votar, 14% não têm certeza se vão votar e 1% não sabe ou não respondeu.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

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