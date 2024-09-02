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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Conceição da Barra

Atual prefeito, que busca reeleição, vai enfrentar antigos rivais e ex-vereadores; disputa também conta com candidatos nunca eleitos
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

02 set 2024 às 17:32

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 17:32

Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, tem oito candidaturas à Prefeitura registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O atual prefeito e candidato à reeleição, Mateusinho do Povão (Podemos), vai enfrentar veteranos, ex-vereadores e um novato nas Eleições 2024 com apoio do PP, MDB, PRD, Agir e Federação PSDB-Cidadania.
Oponente derrotado em 2020, Toninho de Deus (União Brasil) vai brigar novamente pelo cargo, desta vez com os apoios do DC e do PSD. No último pleito, recebeu 22% dos votos e ficou em segundo lugar na disputa.
Também entraram na corrida eleitoral o ex-prefeito Manoel Pé de Boi (Republicanos), impedido de concorrer em 2020, e os ex-vereadores Noel Vila Nova Pestana (PRTB), Edmundo Norberto (PT) e Erivan Tavares (PSB), este último eleito no município vizinho, Pedro Canário.
Por fim, a professora Geralda, do Psol, vai concorrer pela terceira vez ao cargo, disputado também pelo contador Tarquínio de Medeiros, do PL, que nunca participou de uma eleição.
Confira abaixo o perfil dos candidatos:
Candidatos Conceição da Barra de (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

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