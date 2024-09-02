Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Conceição da Barra

Oponente derrotado em 2020, Toninho de Deus (União Brasil) vai brigar novamente pelo cargo, desta vez com os apoios do DC e do PSD. No último pleito, recebeu 22% dos votos e ficou em segundo lugar na disputa.

Também entraram na corrida eleitoral o ex-prefeito Manoel Pé de Boi (Republicanos), impedido de concorrer em 2020, e os ex-vereadores Noel Vila Nova Pestana (PRTB), Edmundo Norberto (PT) e Erivan Tavares (PSB), este último eleito no município vizinho, Pedro Canário.

Por fim, a professora Geralda, do Psol, vai concorrer pela terceira vez ao cargo, disputado também pelo contador Tarquínio de Medeiros, do PL, que nunca participou de uma eleição.