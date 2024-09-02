A Gazeta e CBN entrevistam ao vivo candidatos à Prefeitura de Vitória

Arte sabatina | Candidatos a prefeito de Vitória Crédito: Sabrina Cardoso

A sequência da sabatina seguirá a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores. Segundo a pesquisa, Lorenzo Pazolini, atual prefeito e candidato à reeleição, tem 51% das intenções de voto e será o primeiro entrevistado nesta segunda-feira (2). João Coser, em segundo lugar na pesquisa, com 17%, vai participar na terça-feira (3).

Quarta-feira (4) será a vez do terceiro colocado, Luiz Paulo, que marcou 8% na pesquisa. Por fim, Camila Valadão, que reuniu 7% das intenções de voto, terá sua oportunidade na quinta-feira (5).

As entrevistas terão início sempre às 10h, serão conduzidas pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes. Cada entrevista terá duração de 40 minutos e será transmitida ao vivo pela rádio, no site A Gazeta e nas redes sociais.

A Gazeta e na Rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, somente Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no sitee na, após as sabatinas. No caso de Vitória, somente Assumção (PL) atingiu esse requisito, com 2% das intenções de voto. O candidato Du (Avante) não pontuou na pesquisa.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

As entrevistas começaram na última segunda-feira (26) com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Arnaldinho Borgo (Podemos) Coronel Ramalho (PL) apresentaram suas propostas e responderam a questões sobre segurança e educação no município. Nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios, também serão sabatinados candidatos da Serra e de Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançarem a pontuação mínima.

Ordem das entrevistas nos demais municípios