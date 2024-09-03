Ipec: gestão Vidigal é ótima ou boa para 45% e ruim ou péssima para 13% dos eleitores da Serra

Avaliação por idade e renda familiar

O detalhamento dos dados que tratam especificamente sobre a avaliação da gestão de Vidigal aponta que, no recorte por idade, ele tem a administração mais bem avaliada pelos moradores com idade entre 45 e 59 anos. Nesse subgrupo, a parcela que acredita que a administração é ótima sobe dos 14% para 20%. Já no subgrupo dos 16 aos 24 anos, apenas 5% consideram a gestão ótima.

Em outros segmentos analisados, como renda, raça e religião, as avaliações oscilam dentro da margem de erro da pesquisa, que é de quatro ponto para mais ou para menos.

Na esfera político-eleitoral, entre os entrevistados que avaliam a gestão de Vidigal como ótima, 40% deles declaram intenção de voto em Weverson Meireles, candidato do PDT à sucessão do atual prefeito, de quem é pupilo e aliado; outros 13% preferem Audifax e 11% dizem que vão votar em Muribeca. Entre os que avaliam a administração como boa, a ordem de preferência se mantém, com 37% indicando intenção de voto em Weverson, 34% em Audifax e 30% em Muribeca.

Por outro lado, entre aqueles que consideram a gestão do prefeito do PDT péssima, apenas 2% manifestam intenção de votar no candidato de Vidigal à sucessão. Audifax tem 8% e Muribeca tem 5% dos votos nesse subgrupo de entrevistados.

Ainda entre os que avaliam a gestão negativamente, os que responderam que devem votar em outros candidatos, em branco ou anularem somaram 23%.

Quando a análise é a aprovação do governo Vidigal na Serra, 61% dizem aprovar a condução do Executivo municipal pelo prefeito. Outros 31% desaprovam e 8% afirmam não saber ou não quiseram responder o questionamento.