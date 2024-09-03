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Eleições 2024

Ipec: gestão Vidigal é ótima ou boa para 45% e ruim ou péssima para 13% dos eleitores da Serra

Quando a análise é aprovação do governo serrano, 61% dizem aprovar a condução do Executivo municipal pelo prefeito
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

03 set 2024 às 10:18

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 10:18

Sergio Vidigal tem gestão avaliada como boa ou ótima por 45% dos moradores da Serra
Sergio Vidigal tem gestão avaliada como boa ou ótima por 45% dos moradores da Serra Crédito: Reprodução
A gestão do prefeito da SerraSergio Vidigal (PDT), é avaliada postivamente por 45% dos moradores da cidade ouvidos na pesquisa Ipec com o cenário do maior colégio eleitoral do Espírito Santo para as Eleições 2024, divulgada na segunda-feira (2). Na primeira rodada do levantamento, encomendado pela Rede Gazeta, 14% dizem que a gestão do pedetista é ótima, enquanto 31% afirmam que é boa. Os que consideram a administração do prefeito regular totalizam 39%.
A gestão de Vidigal é avaliada negativamente por 13%, com 8% dos entrevistados que consideram péssima e 5% que consideram ruim. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder ao levantamento, realizado a pedido da Rede Gazeta entre os os dias 30 de agosto e 1º de setembro. 
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Avaliação por idade e renda familiar

O detalhamento dos dados que tratam especificamente sobre a avaliação da gestão de Vidigal aponta que, no recorte por idade, ele tem a administração mais bem avaliada pelos moradores com idade entre 45 e 59 anos. Nesse subgrupo, a parcela que acredita que a administração é ótima sobe dos 14% para 20%. Já no subgrupo dos 16 aos 24 anos, apenas 5% consideram a gestão ótima. 
Em outros segmentos analisados, como renda, raça e religião, as avaliações oscilam dentro da margem de erro da pesquisa, que é de quatro ponto para mais ou para menos. 
Na esfera político-eleitoral, entre os entrevistados que avaliam a gestão de Vidigal como ótima, 40% deles declaram intenção de voto em Weverson Meireles, candidato do PDT à sucessão do atual prefeito, de quem é pupilo e aliado; outros 13% preferem Audifax e 11% dizem que vão votar em Muribeca. Entre os que avaliam a administração como boa, a ordem de preferência se mantém, com 37% indicando intenção de voto em Weverson, 34% em Audifax e 30% em Muribeca. 
Por outro lado, entre aqueles que consideram a gestão do prefeito do PDT péssima, apenas 2% manifestam intenção de votar no candidato de Vidigal à sucessão. Audifax tem 8% e Muribeca tem 5% dos votos nesse subgrupo de entrevistados.
Ainda entre os que avaliam a gestão negativamente, os que responderam que devem votar em outros candidatos, em branco ou anularem somaram 23%. 

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Quando a análise é a aprovação do governo Vidigal na Serra, 61% dizem aprovar a condução do Executivo municipal pelo prefeito. Outros 31% desaprovam e 8% afirmam não saber ou não quiseram responder o questionamento.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

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