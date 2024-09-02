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Eleições 2024

Ipec: Audifax (23%), Muribeca (21%), Igor Elson (20%) e Roberto Carlos (20%) têm empate técnico em rejeição na Serra

Antonio Bungenstab, Wylson Zon e Weverson Meireles também empataram tecnicamente entre si na pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (2)
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

02 set 2024 às 19:05

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 19:05

Quatro candidatos têm empate técnico de rejeição na Serra
Pesquisa Ipec mostra empate quádruplo no índice de rejeição entre Audifax, Muribeca, Igor Elson e Roberto Carlos na Serra Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
O ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) é o candidato à Prefeitura da Serra com o maior índice de rejeição entre os eleitores do município, segundo os dados da pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (2). Dos entrevistados, 23% disseram que não votariam no progressista de jeito nenhum. Entretanto, levando em conta a margem de erro do levantamento, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, o ex-prefeito está tecnicamente empatado no quesito rejeição com Pablo Muribeca (Republicanos), que somou 21%, e com Igor Elson (PL) e Professor Roberto Carlos (PT), ambos com 20%.
Ainda considerando a margem de erro da pesquisa, os candidatos do Republicanos, PL e PT também estão tecnicamente empatados com Antonio Bungenstab (PRTB), que tem 13% de rejeição.
Bungenstab, por sua vez, aparece em empate técnico triplo com os demais candidatos: Wylson Zon (Novo), com 12%, e Weverson Meireles (PDT), com 11%.
Outros 4% dos eleitores dizem que poderiam votar em todos, enquanto 27% não sabem ou não responderam.
O questionamento foi feito de maneira individual e os entrevistados puderam citar mais de um candidato. Portanto, os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

Ipec: Audifax (23%), Muribeca (21%), Igor Elson (20%) e Roberto Carlos (20%) têm empate técnico em rejeição na Serra

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