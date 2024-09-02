Ipec: 40% de quem elegeu Vidigal em 2020 pretende votar em Audifax e 24% em Weverson, na Serra

Na disputa pela Prefeitura da Serra
, Audifax Barcelos
(PP) tem 40% das intenções de voto entre as pessoas que declaram ter votado no atual prefeito Sergio Vidigal
(PDT) no segundo turno das eleições municipais de 2020. É o que mostra a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta
e divulgada nesta segunda-feira (2). Apoiado pelo chefe do Executivo municipal na corrida eleitoral deste ano, Weverson Meireles (PDT) tem 24% das intenções de voto entre os eleitores de Vidigal, conforme o levantamento.
A pesquisa, realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, ainda aponta que Audifax aparece com 38% das intenções de voto entre os eleitores de Fabio Duarte (Rede) no último pleito municipal e entre aqueles que votaram nulo, em branco, não se lembram ou não responderam em 2020.
Ainda entre os entrevistados que votaram em Fabio há quatro anos, Weverson aparece com 6% das intenções de voto. Os que votaram nulo ou em branco naquele pleito, não se lembram ou não quiseram responder e agora pretendem votar no correligionário de Vidigal somam 4%.
O candidato do Republicanos, Pablo Muribeca, é citado por 24% dos que votaram no atual chefe do Executivo em 2020. Já entre os eleitores de Fábio, ele aparece com 34% das intenções de voto e entre aqueles que declaram ter votado nulo ou em branco, tem 26%.
Os demais eleitores que declaram ter votado em Vidigal em 2020 pretendem votar no postulante do PL, Igor Elson (1%); do PT, Professor Roberto Carlos (2%) e do Novo, Wylson Zon (1%). Outros 2% dizem que vão votar em branco ou anular o voto e 5% não sabem ou não responderam.
Aqueles que votaram em Fábio e têm a intenção de votar em Antonio Bungenstab (PRTB) somam 2%; em Igor Elson, 3%; Professor Roberto Carlos, 3% e Wylson Zon, 2%. Disseram que vão votar em branco ou nulo 6% dos que declaram ter votado em Fábio e outros 6% não sabem ou não responderam.
Entre os que votaram em branco ou anularam o voto há quatro anos, não se lembram ou não responderam, Bungenstab tem 2% das intenções de voto; Igor Elson, 4%; Professor Roberto Carlos, 5% e Wylson Zon, 1%. Declaram que vão votar em branco ou nulo 12% desses eleitores e 10% não sabem ou não responderam.