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Eleições 2024

Ipec: 40% de quem elegeu Vidigal em 2020 pretende votar em Audifax e 24% em Weverson, na Serra

Ex-prefeito também aparece na pesquisa com maior intenção de votos entre aqueles que votaram em Fabio Duarte (Rede) no segundo turno das eleições municipais, há quatro anos
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

02 set 2024 às 20:32

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 20:32

Audifax Barcelos e Weverson Meireles disputam Prefeitura
Audifax Barcelos e Weverson Meireles estão entre os candidatos à Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
Na disputa pela Prefeitura da SerraAudifax Barcelos (PP) tem 40% das intenções de voto entre as pessoas que declaram ter votado no atual prefeito Sergio Vidigal (PDT) no segundo turno das eleições municipais de 2020. É o que mostra a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (2). Apoiado pelo chefe do Executivo municipal na corrida eleitoral deste ano, Weverson Meireles (PDT) tem 24% das intenções de voto entre os eleitores de Vidigal, conforme o levantamento.
A pesquisa, realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, ainda aponta que Audifax aparece com 38% das intenções de voto entre os eleitores de Fabio Duarte (Rede) no último pleito municipal e entre aqueles que votaram nulo, em branco, não se lembram ou não responderam em 2020.
Ainda entre os entrevistados que votaram em Fabio há quatro anos, Weverson aparece com 6% das intenções de voto. Os que votaram nulo ou em branco naquele pleito, não se lembram ou não quiseram responder e agora pretendem votar no correligionário de Vidigal somam 4%.
O candidato do Republicanos, Pablo Muribeca, é citado por 24% dos que votaram no atual chefe do Executivo em 2020. Já entre os eleitores de Fábio, ele aparece com 34% das intenções de voto e entre aqueles que declaram ter votado nulo ou em branco, tem 26%.
Os demais eleitores que declaram ter votado em Vidigal em 2020 pretendem votar no postulante do PL, Igor Elson (1%); do PT, Professor Roberto Carlos (2%) e do Novo, Wylson Zon (1%). Outros 2% dizem que vão votar em branco ou anular o voto e 5% não sabem ou não responderam.
Aqueles que votaram em Fábio e têm a intenção de votar em Antonio Bungenstab (PRTB) somam 2%; em Igor Elson, 3%; Professor Roberto Carlos, 3% e Wylson Zon, 2%. Disseram que vão votar em branco ou nulo 6% dos que declaram ter votado em Fábio e outros 6% não sabem ou não responderam.
Entre os que votaram em branco ou anularam o voto há quatro anos, não se lembram ou não responderam, Bungenstab tem 2% das intenções de voto; Igor Elson, 4%; Professor Roberto Carlos, 5% e Wylson Zon, 1%. Declaram que vão votar em branco ou nulo 12% desses eleitores e 10% não sabem ou não responderam.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

Ipec: 40% de quem elegeu Vidigal em 2020 pretende votar em Audifax e 24% em Weverson, na Serra

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