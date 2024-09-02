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Eleições 2024

Eleitores de Bolsonaro se dividem entre Audifax e Muribeca na Serra, mostra Ipec

Pesquisa cruzou dados de intenção de voto nos candidatos à prefeitura do município deste ano com votação no segundo turno da eleição presidencial de 2022
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 set 2024 às 19:41

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 19:41

Audifax Barcelos (PP) e Pablo Muribeca dividem votos de eleitores de Bolsonaro
Audifax Barcelos e Pablo Muribeca dividem votos de eleitores de Bolsonaro Crédito: Divulgação/ Arte: A Gazeta
Os eleitores da Serra que votaram em Jair Bolsonaro (PL) para presidente em 2022 se dividem na intenção de voto entre Audifax Barcelos (PP) e Pablo Muribeca (Republicanos) na disputa pela prefeitura do município nas Eleições 2024. É o que mostra a pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (2), com o cruzamento de dados dos dois pleitos. Entre o eleitorado bolsonarista serrano, 36% pretende votar no ex-prefeito e 34% no deputado estadual.
O desempenho dos dois é bastante superior ao de Igor Elson, do mesmo partido do ex-presidente da República. O candidato do PL na Serra tem 4% das intenções de voto entre os eleitores bolsonaristas.
Situação semelhante ocorre entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dos que elegeram o petista em 2022, 44% pretendem votar em Audifax, 22% em Muribeca, 17% em Weverson Meireles (PDT) e apenas 5% no Professor Roberto Carlos, candidato do PT no município.
Uma pequena parcela dos eleitores de Bolsonaro e Lula têm a intenção de votar em branco ou anular (4% de cada); 6% entre os lulistas não responderam e outros 4% de bolsonaristas também não informaram quem é o candidato que querem ver no comando do município da Serra. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

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