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Eleições 2024

Ipec: Audifax tem 39%, Muribeca, 28% e Weverson, 14% na disputa para a Prefeitura da Serra

Sete candidatos estão na disputa pelo comando do Executivo municipal da cidade no pleito deste ano
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 set 2024 às 19:05

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 19:05

Audifax, Pablo e Weverson candidatos ao Executivo serrano
Audifax Barcelos, Pablo Muribeca e Weverson Meireles estão na frente na pesquisa Ipec Crédito: Divulgação / Arte: A Gazeta
O ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) lidera a disputa pela Prefeitura da Serra, com 39% das intenções de voto. É o que mostra a primeira rodada da pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na cidade da Grande Vitória, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (2). A liderança de Audifax se refere ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Quem surge na segunda posição na preferência do eleitorado na pesquisa estimulada é o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), com 28% das intenções de voto.  O terceiro mais citado entre os sete nomes apresentados aos entrevistados durante o levantamento é Weverson Meireles (PDT). O candidato recebeu 14% das menções de voto.
Professor Roberto Carlos (PT) foi citado por 3%. Igor Elson (PL) e Wylson Zon (Novo) tiveram cada um 2% de intenções de votos e Antonio Bungenstab (PRTB), 1%. Considerando a margem de erro do estudo, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados. O nível de confiança do estudo é de 95%.
Ainda no cenário estimulado, 6% afirmam que votarão em branco ou nulo. O percentual é exatamente o mesmo dos que não souberam ou não quiseram responder o levantamento.
No recorte espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Audifax também  lidera com 23% das intenções de voto. Muribeca vem em segundo lugar, com 14%. O candidato Weverson Meireles, por sua vez, é citado por 8% dos eleitores ouvidos na abordagem espontânea.
Os candidatos Igor Elson e Professor Roberto Carlos foram lembrados por 1% dos eleitores, respectivamente. Antonio Bungenstab não pontuou no recorte espontâneo, enquanto Wylson Zon não foi citado. 
Ainda na análise espontânea, 7% dos entrevistados dizem votar em outros candidatos e 10% afirmam votar em branco ou nulo. Os que não souberam ou não quiseram opinar totalizaram 37% dos entrevistados no levantamento.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

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