Ipec: Audifax tem 39%, Muribeca, 28% e Weverson, 14% na disputa para a Prefeitura da Serra

O ex-prefeito Audifax Barcelos
(PP) lidera a disputa pela Prefeitura da Serra
, com 39% das intenções de voto. É o que mostra a primeira rodada da pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na cidade da Grande Vitória, realizada a pedido da Rede Gazeta
e divulgada nesta segunda-feira (2). A liderança de Audifax se refere ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Quem surge na segunda posição na preferência do eleitorado na pesquisa estimulada é o deputado estadual Pablo Muribeca
(Republicanos), com 28% das intenções de voto. O terceiro mais citado entre os sete nomes apresentados aos entrevistados durante o levantamento é Weverson Meireles
(PDT). O candidato recebeu 14% das menções de voto.
Professor Roberto Carlos (PT) foi citado por 3%. Igor Elson (PL) e Wylson Zon (Novo) tiveram cada um 2% de intenções de votos e Antonio Bungenstab (PRTB), 1%. Considerando a margem de erro do estudo, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados. O nível de confiança do estudo é de 95%.
Ainda no cenário estimulado, 6% afirmam que votarão em branco ou nulo. O percentual é exatamente o mesmo dos que não souberam ou não quiseram responder o levantamento.
No recorte espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Audifax também lidera com 23% das intenções de voto. Muribeca vem em segundo lugar, com 14%. O candidato Weverson Meireles, por sua vez, é citado por 8% dos eleitores ouvidos na abordagem espontânea.
Os candidatos Igor Elson e Professor Roberto Carlos foram lembrados por 1% dos eleitores, respectivamente. Antonio Bungenstab não pontuou no recorte espontâneo, enquanto Wylson Zon não foi citado.
Ainda na análise espontânea, 7% dos entrevistados dizem votar em outros candidatos e 10% afirmam votar em branco ou nulo. Os que não souberam ou não quiseram opinar totalizaram 37% dos entrevistados no levantamento.