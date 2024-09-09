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Audifax quer apostar no turismo para desenvolver a economia na Serra

Ex-prefeito da Serra abriu a série de sabatinas com os candidatos à prefeitura do município que obtiveram, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2024 às 07:55

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 07:55

O candidato a prefeito da Serra Audifax Barcelos (PP) diz que se for eleito vai apostar no turismo para desenvolver a economia local. O político, que já comandou a prefeitura da cidade por três vezes e tenta um quarto mandato, abriu a série de entrevistas de A Gazeta e CBN com postulantes ao Executivo no município.
Em 40 minutos de conversa transmita ao vivo, Audifax também afirmou que vai manter um bom diálogo com agentes políticos, inclusive de Brasília, para trazer recursos e investimentos para Serra.
Também citou que vai apostar na região do Contorno do Mestre Álvaro para provocar a geração de emprego em bairros próximos a Serra Sede. "É uma região dependente dos serviços da prefeitura e que precisa criar vagas de trabalho". Confira em vídeo acima.

Mais entrevistas

Após Audifax ser ouvido, a terça-feira (10) está reservada para a sabatina com o candidato do Republicanos, Pablo Muribeca. Na quarta-feira (11), o entrevistado será Weverson Meireles, do PDT, ambos no mesmo horário e com a mesma duração do primeiro entrevistado.
Para participar da sabatina, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 2 de setembro, Audifax obteve 39% das menções, Muribeca, 28%, e Weverson, 14%. 
VEJA AQUI: A lista de candidatos na Serra
A sequência da sabatina seguirá a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores. 
As entrevistas terão início sempre às 10h e serão conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes. 
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto na pesquisa Ipec, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na CBN Vitória, após as sabatinas. Estão aptos os demais candidatos: Professor Roberto Carlos (PT), com 3% de menções; Igor Elson (PL) e Wylson Zon (Novo), ambos com 2%, cada; e Antonio Bungenstab (PRTB), com 1%. 
A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.
As entrevistas começaram no dia 26 de agosto com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL) apresentaram suas propostas e responderam a questões sobre segurança e educação no município. Na última semana, foi a vez dos concorrentes de Vitória, em sabatinas realizadas com Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol). Na próxima semana, seguindo os mesmos critérios, também serão sabatinados candidatos de Cariacica. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançarem a pontuação mínima.

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