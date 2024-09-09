Audifax quer apostar no turismo para desenvolver a economia na Serra

A Gazeta e CBN com postulantes ao Executivo no município. O candidato a prefeito da Serra Audifax Barcelos (PP) diz que se for eleito vai apostar no turismo para desenvolver a economia local. O político, que já comandou a prefeitura da cidade por três vezes e tenta um quarto mandato, abriu a série de entrevistas decom postulantes ao Executivo no município.

Em 40 minutos de conversa transmita ao vivo, Audifax também afirmou que vai manter um bom diálogo com agentes políticos, inclusive de Brasília, para trazer recursos e investimentos para Serra.

Confira em vídeo acima. Também citou que vai apostar na região do Contorno do Mestre Álvaro para provocar a geração de emprego em bairros próximos a Serra Sede. "É uma região dependente dos serviços da prefeitura e que precisa criar vagas de trabalho".

Mais entrevistas

Após Audifax ser ouvido, a terça-feira (10) está reservada para a sabatina com o candidato do Republicanos, Pablo Muribeca . Na quarta-feira (11), o entrevistado será Weverson Meireles , do PDT, ambos no mesmo horário e com a mesma duração do primeiro entrevistado.

Para participar da sabatina, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 2 de setembro , Audifax obteve 39% das menções, Muribeca, 28%, e Weverson, 14%.

A sequência da sabatina seguirá a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.

As entrevistas terão início sempre às 10h e serão conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.