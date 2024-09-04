Luiz Paulo quer atrair 1 milhão de turistas para Vitória e ampliar ensino integral

Luiz Paulo Vellozo Lucas, candidato à Prefeitura de Vitória, foi entrevistado por A Gazeta e CBN Crédito: Ricardo Medeiros

“O principal ativo do município é a orla. Vitória precisa ter como meta receber 1 milhão de turistas. Isso é o primeiro passo para virarmos um destino turístico nacional e internacional. Vitória tem ativos naturais para fazer da cidade a porta de entrada do Espírito Santo”, afirmou.

Luiz Paulo disse que a Capital precisa entender que o turismo de massas é uma indústria e comentou sobre o que deve ser feito para Vitória aumentar a atração de visitantes.

“Nós praticamente não temos um turismo na cidade que não seja de negócios ou eventos. Muitas cidades do mundo fizeram uma transformação econômica muito importante com o turismo, vinculado ao mercado imobiliário. Um exemplo é a África do Sul, que, quando acabou o apartheid, remodelou toda a Cidade do Cabo e agora recebe 24 milhões de turistas por ano. Penso que essa é a vocação econômica da cidade de Vitória e do Estado”, completou.

Colocar a educação entre as melhores do país

Além do turismo, um tema citado pelo ex-prefeito foi a educação. Segundo ele, a atual gestão peca na forma como trata o funcionalismo da área.

“(A educação) é um serviço. Portanto, a matéria-prima principal é o funcionário, é o professor. Também acho que a estratégia da atual administração de Vitória com relação ao funcionalismo é muito ruim. É um ambiente de trabalho péssimo. As pessoas têm medo. A intervenção no sistema previdenciário foi um desastre. Tem muitas queixas e é muito difícil fornecer um serviço de qualidade nesse ambiente”, disparou.

Ele também ressaltou que os desafios pedagógicos existem, mas afirmou que a rede física da educação municipal é boa. Também colocou uma meta ousada para a área, caso seja eleito. “O desafio fundamental é o trabalho junto aos professores, junto ao funcionalismo, perseguindo, de forma obstinada, não só a meta do Plano Nacional de Ensino e as provas do Ideb, mas de fato conseguir fazer e oferecer a melhor educação pública municipal do Brasil”, prometeu.

Para isso, Luiz Paulo afirma que o caminho está nas escolas de tempo integral. “Eu acho fundamental trabalhar para o ensino em tempo integral, principalmente nas últimas séries do ensino fundamental. Se não puder ser dentro da escola, temos que fazer, como a gente teve já na Prefeitura de Vitória, a educação ampliada, que é a agenda em tempo integral. Ele (o aluno) está de manhã na escola e, de tarde, tem uma atividade complementar de esporte, de cultura”, explicou.

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Entrevistas com candidatos de Vitória

As entrevistas são conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos de Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das próximas entrevistas: