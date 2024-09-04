Luiz Paulo quer atrair 1 milhão de turistas para Vitória e ampliar ensino integral

A Gazeta e CBN Vitória deram sequência à rodada de entrevistas com os concorrentes à Prefeitura de Vitória, na manhã desta quarta-feira (4), com Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). O candidato prometeu investir no turismo da cidade com a meta de receber até 1 milhão de turistas e colocar a educação da cidade entre as melhores do país. Na terça (3), João Coser (PT) participou da sabatina, e Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi entrevistado na segunda (2).
“O principal ativo do município é a orla. Vitória precisa ter como meta receber 1 milhão de turistas. Isso é o primeiro passo para virarmos um destino turístico nacional e internacional. Vitória tem ativos naturais para fazer da cidade a porta de entrada do Espírito Santo”, afirmou.
Luiz Paulo disse que a Capital precisa entender que o turismo de massas é uma indústria e comentou sobre o que deve ser feito para Vitória aumentar a atração de visitantes.
“Nós praticamente não temos um turismo na cidade que não seja de negócios ou eventos. Muitas cidades do mundo fizeram uma transformação econômica muito importante com o turismo, vinculado ao mercado imobiliário. Um exemplo é a África do Sul, que, quando acabou o apartheid, remodelou toda a Cidade do Cabo e agora recebe 24 milhões de turistas por ano. Penso que essa é a vocação econômica da cidade de Vitória e do Estado”, completou.
Colocar a educação entre as melhores do país
Além do turismo, um tema citado pelo ex-prefeito foi a educação. Segundo ele, a atual gestão peca na forma como trata o funcionalismo da área.
“(A educação) é um serviço. Portanto, a matéria-prima principal é o funcionário, é o professor. Também acho que a estratégia da atual administração de Vitória com relação ao funcionalismo é muito ruim. É um ambiente de trabalho péssimo. As pessoas têm medo. A intervenção no sistema previdenciário foi um desastre. Tem muitas queixas e é muito difícil fornecer um serviço de qualidade nesse ambiente”, disparou.
Ele também ressaltou que os desafios pedagógicos existem, mas afirmou que a rede física da educação municipal é boa. Também colocou uma meta ousada para a área, caso seja eleito. “O desafio fundamental é o trabalho junto aos professores, junto ao funcionalismo, perseguindo, de forma obstinada, não só a meta do Plano Nacional de Ensino e as provas do Ideb, mas de fato conseguir fazer e oferecer a melhor educação pública municipal do Brasil”, prometeu.
Para isso, Luiz Paulo afirma que o caminho está nas escolas de tempo integral. “Eu acho fundamental trabalhar para o ensino em tempo integral, principalmente nas últimas séries do ensino fundamental. Se não puder ser dentro da escola, temos que fazer, como a gente teve já na Prefeitura de Vitória, a educação ampliada, que é a agenda em tempo integral. Ele (o aluno) está de manhã na escola e, de tarde, tem uma atividade complementar de esporte, de cultura”, explicou.
Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:
Entrevistas com candidatos de Vitória
Na quinta-feira (4), a entrevistada será a deputada estadual Camila Valadão (Psol). Ela, Pazolini, Coser e Luiz Paulo serão os únicos sabatinados já que, para participar, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na quarta-feira (28), superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8%; e Camila, com 7%.
As entrevistas são conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa.
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.
Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos de Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.
Confira a ordem das próximas entrevistas:
- Vitória: a partir do dia 2/9
- Serra: a partir do dia 9/9
- Cariacica: a partir de 16/9