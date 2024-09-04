Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Luiz Paulo quer atrair 1 milhão de turistas para Vitória e ampliar ensino integral

Na disputa para voltar ao comando do Executivo, ex-prefeito de Vitória foi o terceiro a participar da série de sabatinas de A Gazeta e CBN, nesta quarta-feira (4)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 set 2024 às 14:26

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 14:26

Luiz Paulo Vellozo Lucas, candidato à Prefeitura de Vitória, entrevistado por CBN, e A Gazeta
Luiz Paulo Vellozo Lucas, candidato à Prefeitura de Vitória, foi entrevistado por A Gazeta e CBN Crédito: Ricardo Medeiros
A Gazeta e CBN Vitória deram sequência à rodada de entrevistas com os concorrentes à Prefeitura de Vitória, na manhã desta quarta-feira (4), com Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). O candidato prometeu investir no turismo da cidade com a meta de receber até 1 milhão de turistas e colocar a educação da cidade entre as melhores do país. Na terça (3), João Coser (PT) participou da sabatina, e Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi entrevistado na segunda (2).
“O principal ativo do município é a orla. Vitória precisa ter como meta receber 1 milhão de turistas. Isso é o primeiro passo para virarmos um destino turístico nacional e internacional. Vitória tem ativos naturais para fazer da cidade a porta de entrada do Espírito Santo”, afirmou.
Luiz Paulo disse que a Capital precisa entender que o turismo de massas é uma indústria e comentou sobre o que deve ser feito para Vitória aumentar a atração de visitantes.
“Nós praticamente não temos um turismo na cidade que não seja de negócios ou eventos. Muitas cidades do mundo fizeram uma transformação econômica muito importante com o turismo, vinculado ao mercado imobiliário. Um exemplo é a África do Sul, que, quando acabou o apartheid, remodelou toda a Cidade do Cabo e agora recebe 24 milhões de turistas por ano. Penso que essa é a vocação econômica da cidade de Vitória e do Estado”, completou.

Colocar a educação entre as melhores do país 

Além do turismo, um tema citado pelo ex-prefeito foi a educação. Segundo ele, a atual gestão peca na forma como trata o funcionalismo da área.
“(A educação) é um serviço. Portanto, a matéria-prima principal é o funcionário, é o professor. Também acho que a estratégia da atual administração de Vitória com relação ao funcionalismo é muito ruim. É um ambiente de trabalho péssimo. As pessoas têm medo. A intervenção no sistema previdenciário foi um desastre. Tem muitas queixas e é muito difícil fornecer um serviço de qualidade nesse ambiente”, disparou.
Ele também ressaltou que os desafios pedagógicos existem, mas afirmou que a rede física da educação municipal é boa. Também colocou uma meta ousada para a área, caso seja eleito. “O desafio fundamental é o trabalho junto aos professores, junto ao funcionalismo, perseguindo, de forma obstinada, não só a meta do Plano Nacional de Ensino e as provas do Ideb, mas de fato conseguir fazer e oferecer a melhor educação pública municipal do Brasil”, prometeu.
Para isso, Luiz Paulo afirma que o caminho está nas escolas de tempo integral. “Eu acho fundamental trabalhar para o ensino em tempo integral, principalmente nas últimas séries do ensino fundamental. Se não puder ser dentro da escola, temos que fazer, como a gente teve já na Prefeitura de Vitória, a educação ampliada, que é a agenda em tempo integral. Ele (o aluno) está de manhã na escola e, de tarde, tem uma atividade complementar de esporte, de cultura”, explicou.
Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Entrevistas com candidatos de Vitória

Na quinta-feira (4), a entrevistada será a deputada estadual Camila Valadão (Psol). Ela, Pazolini, Coser e Luiz Paulo serão os únicos sabatinados já que, para participar, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na quarta-feira (28), superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8%; e Camila, com 7%.
As entrevistas são conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa.
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.
Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos de Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.
Confira a ordem das próximas entrevistas:
  • Vitória: a partir do dia 2/9
  • Serra: a partir do dia 9/9
  • Cariacica: a partir de 16/9

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2024 

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Fundão

Ipec: gestão de Casagrande é ótima ou boa para 52% dos eleitores da Serra

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Viana

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Barra de São Francisco

Moradores de Cariacica pedem mais postos de saúde e vagas em creche

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Luiz Paulo Vellozo Lucas Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados