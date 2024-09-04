Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Barra de São Francisco

Em Barra de São Francisco , Noroeste do Espírito Santo, a disputa pela prefeitura municipal nas Eleições 2024 conta com seis candidatos. Todos eles, incluindo o atual prefeito e candidato à reeleição, Enivaldo dos Anjos (PSB), vão concorrer pelo comando da cidade em chapas “puro-sangue”. Essa nomenclatura indica que ambos os candidatos, titular e vice, são do mesmo partido.

Com apoio da coligação Barra de São Francisco tem Café no Bule, composta por PSB, PP, Podemos e Federação PSDB-Cidadania, Enivaldo busca repetir o resultado de quatro anos atrás, quando era filiado ao PSD e conquistou 69% dos votos. Agora filiado à legenda do governador Renato Casagrande, ele vai disputar o cargo ao lado de Wanderson Melgaço (PSB).

O atual vice-prefeito, Gustavo Lacerda (Republicanos), também quer assumir o Executivo municipal. Ele passou a contar com o apoio do PSD a partir do momento em que Marcelo Firmino renunciou à disputa, em 25 de setembro. À reportagem de A Gazeta, o ex-concorrente e presidente do diretório municipal do PSD disse que a decisão foi tomada em reunião com os candidatos a vereadores e afirmou que a legenda agora apoia o candidato do Republicanos na corrida eleitoral.

O engenheiro Geam Maforte, do DC, vai enfrentar a terceira corrida eleitoral desde que iniciou sua carreira política, em 2020. Já o nome do PL, Tavinho, nunca disputou um cargo eletivo.