Moradores de Cariacica pedem mais postos de saúde e vagas em creche

Assuntos como saúde, educação, mobilidade urbana e saneamento básico sempre estão entre as demandas da população, já que afetam o dia a dia. E em ano de eleições municipais , isso se intensifica. Os cidadãos ficam ainda mais de olho nessas áreas para apontar aos candidatos a prefeito e vereador o que está bom e o que precisa ser melhorado na cidade.

A Gazeta foi às ruas de Com esse objetivo, a reportagem defoi às ruas de Cariacica e ouviu moradores de alguns bairros do município. Além disso, lançou um formulário para entender quais são as principais demandas dos eleitores, que vão às urnas no dia 6 de outubro para eleger o próximo prefeito e os vereadores da cidade.

A prefeitura foi procurada para comentar a reportagem, mas não respondeu.

Confira o que foi dito e fique ligado para saber se o seu candidato nas Eleições 2024 possui propostas para resolver as questões trazidas pela população.

Saúde

Segundo os moradores de Cariacica, a saúde é uma área a ser melhorada na cidade Crédito: Prefeitura de Cariacica

Entre todas as opções disponibilizadas no questionário e citadas nas entrevistas feitas a moradores de Cariacica, a mais lembrada foi a saúde pública (50%). E, dentro desse tema, a opção mais pedida por quem respondeu o questionário foi “mais postos de saúde” (50%).

“Precisamos de hospital funcionando, posto de saúde funcionando”; “Quero que melhore a saúde no município.”; “A unidade de saúde, grande e pouca aproveitada” foram alguns dos pedidos feitos pelos moradores para a cidade.

Uma questão levantada em uma das entrevistas feitas pela reportagem foi a do Pronto Atendimento (PA) do Trevo de Alto Lage. A unidade de saúde foi alvo de críticas.

"A questão do PA do Trevo já é antiga. Precisa muito ser melhorado, tanto o atendimento quanto a forma como as pessoas são tratadas lá" Rogério Soares - Morador de Itacibá

Outra reclamação foi a ausência de unidades de saúde em alguns bairros do município. “(Queremos) um posto de saúde que possa atender a região de Vila Capixaba, Santa Cecília e Dom Bosco, pois não temos aqui. Quando precisamos, temos que ir em outros bairros”, apontou Laurizete Claudina de Almeida, por meio do formulário.

Em relação à saúde pública, cabe ao município oferecer serviços de atenção básica, como consultas, exames e medicações. De acordo com dados do Ministério da Saúde , aproximadamente 75% da população de Cariacica — que ultrapassa os 353 mil habitantes — tiveram cobertura da Atenção Primária em 2024. Isso equivale a 265 mil moradores.

Educação

Escola General Tibúrcio fica no bairro Porto de Santana Crédito: Carlos Alberto Silva

O segundo tema mais votado pelos participantes do questionário foi a educação. Entre os entrevistados, 16,7% disseram que esse é um tema que deve ser aprimorado na cidade para o próximo mandato. O pedido mais comum é o aumento no número de vagas nas creches (41,7%).

“Cariacica não tem berçário e as mães têm que pagar fortunas para poder trabalhar”, reclamou Leonora Almeida Gonçalves Sabino, por meio do formulário.

Assim como na saúde, o obrigação municipal na educação é básica. Segundo o artigo 211 da Constituição Federal, é dever do município fornecer serviços de educação infantil. Ou seja, cabe à prefeitura ofertar vagas em creches conforme a demanda.

Além da educação infantil, é de responsabilidade do município ofertar vagas em escolas de ensino fundamental. Alguns moradores também solicitaram que esse serviço seja aprimorado na cidade (29,2%).

“Uma crítica que eu faço aos políticos é que geralmente eles fazem obra para maquiar a cidade, embelezar. Praça, esses negócios. O básico mesmo que deveria ser importante cuidar, que é a saúde, educação e segurança, é deixado de lado”, analisou Alexsandro Miranda, morador de Cariacica.

Outras demandas

A saúde e a educação dominam os pedidos de melhoria em Cariacica, feitos por meio de questionário, mas outras áreas também foram mencionadas. Veja, a seguir, outras demandas da população.

Trânsito também foi alvo de reclamações da população de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Trânsito (8,3%): “A sinalização para carros é horrível. Sem placa, fiscalização. Temos carros e motos em alta velocidade, passando pela contramão etc", comentou Yzamara Belo da Vitória.

Iluminação pública (4,2%): “Precisamos de mais iluminação em todo o bairro”, pediu Rony Hugo Araujo Peixoto.

Lazer (4,2%): “Construção da praça. Arrancaram todas as árvores no espaço para iniciar as obras. Já passou quase 1 ano e até hoje não fizeram nada. Só trouxe transtorno para os moradores. Infelizmente, nosso bairro está jogado às traças. Não fazem nada de bom para melhorar em nada”, reclamou Fernanda Rodrigues da Conceição.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Cariacica foi procurada para comentar as demandas dos moradores, mas não enviou resposta.

Por que fizemos esta reportagem? Esta matéria faz parte de uma série de reportagens sobre as principais demandas das comunidades, tendo como foco as Eleições 2024, em que prefeitos e vereadores — responsáveis justamente pela gestão dos municípios — serão escolhidos. As reclamações e sugestões apresentadas são baseadas em entrevistas feitas durante visitas a bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha e também em formulários respondidos por leitores publicados no site A Gazeta.