Célia Tavares promete bolsa de estudos e construção de casas em Cariacica

Saúde é uma das prioridades. Vamos focar na criação de um Centro Municipal de Especialidades para facilitar o acesso a consultas e exames com mais rapidez, além de reformular e ampliar o acesso na atenção primária à saúde, para que todos tenham atendimento básico de qualidade. Nosso plano inclui implantar um sistema inteligente de saúde para marcar consultas e exames em tempo real. Vamos também formar equipes multiprofissionais em todas as unidades de saúde e ampliar a rede de apoio psicossocial, incluindo a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas (CAPS-AD).