Programa de moradia para população de baixa renda, criação de uma bolsa para acesso e permanência de alunos na escola e um sistema de bicicletas compartilhadas. Essas são as algumas das propostas apresentadas por Célia Tavares (PT) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica, que começam a ser publicadas nesta quarta (28) e seguem até sexta-feira (30), sempre à tarde. Pela manhã, ao longo desta semana, tem sido a vez dos candidatos a prefeito da Serra.
A rodada de conversas começou na semana passada, entre os dias 19 e 23 de agosto, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória e Vila Velha pelos próximos quatro anos. As entrevistas abriram o caminho para uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Em Cariacica, todos os três candidatos concederam entrevistas. A publicação começa nesta quarta-feira (28), com Célia Tavares (PT), segue na quinta (29), com Euclério Sampaio (MDB), e termina na sexta (30), com Ivan Bastos (PL).
Célia Tavares promete bolsa de estudos e construção de casas em Cariacica
Confira abaixo a entrevista com Célia Tavares (PT):
Muitos moradores queixam-se da falta de áreas de lazer, como praças e parques infantis. Quais políticas estão previstas para atender a essa demanda das comunidades de Cariacica?
Ampliar as áreas de lazer é um compromisso nosso. Vamos concluir o parque O Cravo e a Rosa, oferecendo mais infraestrutura de lazer e práticas integrativas complementares do SUS, como ioga, acupuntura, musicoterapia. Queremos também fortalecer o vínculo entre comunidades e escolas com o projeto Escola Aberta nos finais de semana. Em parceria com o governo federal, construiremos centros culturais em áreas vulneráveis, oferecendo arte, cultura e esportes. E também investiremos em segurança nessas áreas, com iluminação moderna e câmeras inteligentes.
Com o aumento dos engarrafamentos e do preço da gasolina, as pessoas têm recorrido cada vez mais às bicicletas para se locomover. Em Cariacica, no entanto, uma das queixas dos moradores é a falta de ciclovias ou a falta de conexão entre elas. Quais são os seus planos para melhorar a mobilidade urbana no município?
A mobilidade urbana é um desafio em Cariacica, e estamos empenhados em melhorar isso. Antes de tudo, aplicar o Plano Diretor Municipal com a participação de todos: moradores, comerciantes e especialistas. Nosso foco é ampliar as conexões entre os bairros, criar rotas alternativas, modernizar o sistema de semáforos e construir ciclovias, passarelas e calçadas. Também está no planejamento investir na construção de ciclovias conectadas entre si e integradas a outros meios de transporte, além de implantar um sistema de bicicletas compartilhadas.
Caso vença a eleição, de que maneira planeja melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
É firme o nosso posicionamento em defesa da vida e da dignidade das pessoas. Nos territórios afetados pelo tráfico de drogas, vamos implementar programas sociais focados em geração de trabalho e renda. Também está nos planos construir Centros de Referência da Juventude (CRJs) nos bairros de maior vulnerabilidade e melhorar a infraestrutura urbana. Outra estratégia será a criação do observatório de segurança pública para monitorar a violência e ajustar as políticas conforme necessário, garantindo uma abordagem mais eficaz.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Reclamam também da falta de unidades de saúde em regiões populosas. Se for eleita, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Saúde é uma das prioridades. Vamos focar na criação de um Centro Municipal de Especialidades para facilitar o acesso a consultas e exames com mais rapidez, além de reformular e ampliar o acesso na atenção primária à saúde, para que todos tenham atendimento básico de qualidade. Nosso plano inclui implantar um sistema inteligente de saúde para marcar consultas e exames em tempo real. Vamos também formar equipes multiprofissionais em todas as unidades de saúde e ampliar a rede de apoio psicossocial, incluindo a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas (CAPS-AD).
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Cariacica, apenas 7,9% dos estudantes dos anos iniciais e 8,4% dos anos finais, segundos dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Para cumprir o PNE, será preciso incluir no atendimento em tempo integral cerca de 8.500 estudantes, mais que o dobro do que é atendido hoje. Para isto será preciso reestruturar escolas existentes, retomar as que foram fechadas (o atual governo municipal fechou escolas sem nenhum diálogo com as comunidades) e construir novas escolas. Além disso, faz-se necessário construir um Projeto Político Pedagógico para esta modalidade e aderir aos recursos previstos no Programa Escola de Tempo Integral do governo federal.
Cariacica foi o único município entre os cinco da Grande Vitória a não ter uma taxa de crescimento de dois dígitos na arrecadação de ISS em 2023, conforme a Revista Finanças dos Municípios. Outro dado importante é do Painel de Controle, que mostra o alto grau de dependência financeira de transferências federais e estaduais. O ICMS recebido pela cidade (R$ 170,09 milhões) no primeiro semestre de 2024 foi 88% superior à arrecadação de ISS (R$ 90,89 milhões). Como a cidade vai trabalhar para avançar nas receitas próprias? Quais serão as estratégias para reduzir esse grau de dependência, principalmente do ICMS?
Modernização da gestão tributária: investimento em tecnologia, capacitação de servidores e simplificação de processos. Fortalecimento da fiscalização: incentivo à autofiscalização e melhor integração com outros entes. Educação fiscal: divulgação das obrigações tributárias e a função dos tributos e incentivo à emissão/solicitação de notas fiscais. Planejamento de médio e longo prazo: elaboração de um novo Plano Diretor Econômico e projetos para ampliação da base de contribuintes.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1 - Criar o Centro Municipal de Especialidades integrado a um sistema inteligente, transparente e eficaz de marcação de consultas e exames; 2 - Instituir o Bolsa Futuro – bolsa de estudos aos alunos da rede municipal e ampliar oferta de vagas em creches; 3 - Programa Mais Moradia – construção de casas para famílias do CadÚnico; 4 - Implantação da Cidade Inteligente e investimento em segurança pública com iluminação e sistema de monitoramento estratégico; 5 - Instituir o fundo de aval garantidor e linha de crédito específica para microempreendedores.