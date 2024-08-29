Euclério promete patrulha rural e mais escolas cívico-militares em Cariacica

Saúde é uma área delicada em toda grande cidade porque mexe com nosso bem mais importante: a vida. Por isso, é preciso avançar: vamos implantar uma unidade de saúde no bairro Nova Rosa da Penha. Vamos identificar os vazios assistenciais para a implantação de novas unidades básicas de saúde (UBS), ampliar o horário dos serviços, aumentar o acesso e a quantidade de exames preventivos às mulheres e ampliar a cobertura de medicamentos para 90%, bem como disponibilizar atendimentos de fisioterapia e continuar trabalhando com a bancada federal e o governo do Estado para inaugurar o Hospital Geral.