Ampliar o efetivo da Guarda Municipal, inclusive com patrulha rural, aumentar a oferta de escolas cívico-militares e construir novas unidades de saúde. Essas são as algumas das propostas apresentadas por Euclério Sampaio (MDB) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica, que começaram a ser publicadas na quarta (28) e seguem até sexta-feira (30), sempre à tarde. Pela manhã, ao longo desta semana, tem sido a vez dos candidatos a prefeito da Serra.
A rodada de conversas começou na semana passada, entre os dias 19 e 23 de agosto, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória e Vila Velha pelos próximos quatro anos. As entrevistas abriram o caminho para uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Em Cariacica, todos os três candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na quarta-feira (28), com Célia Tavares (PT), continua nesta quinta (29), com Euclério Sampaio (MDB), e termina na sexta (30), com Ivan Bastos (PL).
Euclério promete patrulha rural e mais escolas cívico-militares em Cariacica
Confira abaixo a entrevista com Euclério Sampaio (MDB):
Muitos moradores queixam-se da falta de áreas de lazer, como praças e parques infantis. Quais políticas estão previstas para atender a essa demanda das comunidades de Cariacica?
Na nossa gestão, reformamos e construímos 130 praças – bem iluminadas e equipadas –, inauguramos o Parque da Biquinha, sem falar da Orla de Cariacica. O nosso plano para fazer Cariacica continuar avançando inclui a construção do parque de exposições da cidade, em parceria com o governo do Estado, a entrega do complexo esportivo Hugo Viola em Jardim América, a criação de uma escola de remo e canoa havaiana, a construção de um ginásio poliesportivo e fazer estudo de viabilidade de municipalização de um dos estádios de futebol da cidade, além de construir ou reformar praças e campos de futebol.
Com o aumento dos engarrafamentos e do preço da gasolina, as pessoas têm recorrido cada vez mais às bicicletas para se locomover. Em Cariacica, no entanto, uma das queixas dos moradores é a falta de ciclovias ou a falta de conexão entre elas. Quais são os seus planos para melhorar a mobilidade urbana no município?
Cariacica conta com aproximadamente 25 km de ciclovia ao longo da rodovia Leste-Oeste, Avenida Mário Gurgel (faixa compartilhada com pedestres), Avenida Alice Coutinho e Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães (Orla de Cariacica). Recentemente, entregamos a pavimentação das ciclovias na Avenida do Congo, Avenida Bernardo Simmer e na Rua da Frincasa.
Caso vença a eleição, de que maneira planeja melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Impossível começar essa resposta sem lembrar de que foi na nossa gestão que a Guarda Municipal de Cariacica saiu do papel. Os índices de homicídio reduziram 34% entre 2020 e 2024. Vamos ampliar o efetivo da guarda, criar a gerência de inteligência, ampliar operações com cães, comprar mais equipamentos e câmeras de videomonitoramento. Levando em conta que mais de metade da cidade está na zona rural, vamos criar a patrulha rural. Não acredito em combater tráfico, roubos e furtos com papo. É preciso ação firme e projetos sociais, qualificação dos jovens bem como a inserção no mercado de trabalho.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Reclamam também da falta de unidades de saúde em regiões populosas. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Saúde é uma área delicada em toda grande cidade porque mexe com nosso bem mais importante: a vida. Por isso, é preciso avançar: vamos implantar uma unidade de saúde no bairro Nova Rosa da Penha. Vamos identificar os vazios assistenciais para a implantação de novas unidades básicas de saúde (UBS), ampliar o horário dos serviços, aumentar o acesso e a quantidade de exames preventivos às mulheres e ampliar a cobertura de medicamentos para 90%, bem como disponibilizar atendimentos de fisioterapia e continuar trabalhando com a bancada federal e o governo do Estado para inaugurar o Hospital Geral.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Cariacica, apenas 7,9% dos estudantes dos anos iniciais e 8,4% dos anos finais, segundos dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Encontramos a educação com poucos investimentos e nos mobilizamos para dar um choque de gestão. Deu certo: só em 2022 foram aplicados R$ 43 milhões em obras em escolas e aquisição de equipamentos. Temos 124 unidades de ensino, com 15 escolas em tempo integral e 3 cívico-militares. Assumo compromisso de ampliar o número de escolas cívico-militares, o atendimento de crianças de zero a três anos e a oferta de tempo integral. E colocar mais crianças na escola, com novas unidades em Cruzeiro do Sul, Nelson Ramos, Prolar, Bandeirantes, Morada de Santa Fé, Jardim Botânico, Vila Prudêncio e Maracanã.
Cariacica foi o único município entre os cinco da Grande Vitória a não ter uma taxa de crescimento de dois dígitos na arrecadação de ISS em 2023, conforme a Revista Finanças dos Municípios. Outro dado importante é do Painel de Controle, que mostra o alto grau de dependência financeira de transferências federais e estaduais. O ICMS recebido pela cidade (R$ 170,09 milhões) no primeiro semestre de 2024 foi 88% superior à arrecadação de ISS (R$ 90,89 milhões). Como a cidade vai trabalhar para avançar nas receitas próprias? Quais serão as estratégias para reduzir esse grau de dependência, principalmente do ICMS?
Trabalhamos a melhoria do ambiente de negócios, simplificando e desburocratizando. Somos a primeira cidade do Espirito Santo e a 17ª do país na Lei da Liberdade Econômica. Em parceria com o governo Estado, já recebemos a área para implantação do polo empresarial de Cariacica. Somente na nossa gestão aportamos mais 31 mil novas empresas. Só atraindo novos negócios vamos aumentar a receita do município. Vamos realizar campanhas para sensibilizar a população sobre a importância da contribuição fiscal, incentivar o emplacamento de veículos no município, manter um programa de recuperação fiscal.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1 – Aumento no número de escolas cívico-militares e de tempo integral; 2 – Criação do polo empresarial; 3 – Combate à violência com políticas públicas de segurança e prevenção através dos programas sociais; plano de governo robusto voltado à juventude; 4 – Finalizar e construir mais passagens de nível na Av. Mário Gurgel, drenar e pavimentar ruas, criar o centro de convivência e o parque de exposição; 5 – Estruturação de equipes de saúde e fortalecimento da estratégia de saúde da família, implantar mais UBS, manter as unidades com equipamentos e insumos necessários e inaugurar o Hospital Geral.