Melhorar o salário dos professores, ampliar a rede de unidades de saúde e também o horário de atendimento, inclusive com consultas remotas (on-line). Essas são algumas das propostas apresentadas por Ivan Bastos (PL) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica, que começaram a ser publicadas na quarta (28) e terminam nesta sexta-feira (30). Ao longo desta semana, também foram divulgadas entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra.
A rodada de conversas começou na semana passada, entre os dias 19 e 23 de agosto, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória e Vila Velha pelos próximos quatro anos. As entrevistas abriram o caminho para uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Em Cariacica, todos os três candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na quarta-feira (28), com Célia Tavares (PT), seguiu na quinta, com Euclério Sampaio (MDB) e termina nesta sexta, com Ivan Bastos (PL).
Ivan Bastos promete consultas on-line e salário maior para professores em Cariacica
Confira abaixo a entrevista com Ivan Bastos (PL):
Muitos moradores queixam-se da falta de áreas de lazer, como praças e parques infantis. Quais políticas estão previstas para atender a essa demanda das comunidades de Cariacica?
Para atender à demanda por áreas de lazer em Cariacica, nosso plano inclui a criação e revitalização de praças e parques infantis nos bairros mais carentes. Faremos um mapeamento das regiões com maior déficit e priorizaremos a construção de espaços de convivência seguros e acessíveis, promovendo o lazer e o bem-estar das famílias. Além disso, garantiremos a manutenção contínua desses locais para que se tornem centros de integração comunitária.
Com o aumento dos engarrafamentos e do preço da gasolina, as pessoas têm recorrido cada vez mais às bicicletas para se locomover. Em Cariacica, no entanto, uma das queixas dos moradores é a falta de ciclovias ou a falta de conexão entre elas. Quais são os seus planos para melhorar a mobilidade urbana no município?
Entendemos a importância das ciclovias para melhorar a mobilidade em Cariacica. Nosso plano é expandir e interligar as ciclovias existentes, criando uma rede segura que conecte os principais bairros e pontos estratégicos. Vamos implementar um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que incluirá novas ciclovias, melhor sinalização e campanhas de conscientização para promover o uso das bicicletas, ajudando a reduzir o trânsito e a poluição.
Caso vença a eleição, de que maneira planeja melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Além de reforçar a Guarda Municipal, vamos investir em programas sociais voltados para jovens em áreas vulneráveis, oferecendo atividades culturais e esportivas. Melhoraremos a iluminação pública e instalaremos câmeras de monitoramento no maior número de ruas e bairros possíveis. Também promoveremos parcerias com as polícias Civil e Militar para uma atuação integrada, focando na prevenção e na repressão qualificada de crimes.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Reclamam também da falta de unidades de saúde em regiões populosas. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Nosso compromisso é ampliar a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em regiões populosas e criar Centros de Saúde Integrados, oferecendo consultas com especialistas e exames. Vamos fortalecer as parcerias com hospitais para reduzir as filas de espera e investir em saúde preventiva, com programas que visam diminuir a necessidade de atendimentos de urgência, garantindo acesso rápido e eficiente à saúde para todos.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Cariacica, apenas 7,9% dos estudantes dos anos iniciais e 8,4% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Para atingir a meta do Plano Nacional de Educação, vamos expandir a oferta de educação em tempo integral em Cariacica. Investiremos na construção e ampliação de escolas que ofereçam essa modalidade e promoveremos parcerias para atividades extracurriculares. Além disso, vamos capacitar nossos professores e melhorar o salário dos professores e também melhorar a infraestrutura das escolas, garantindo que mais alunos possam ser atendidos em um ambiente propício ao aprendizado integral.
Cariacica foi o único município entre os cinco da Grande Vitória a não ter uma taxa de crescimento de dois dígitos na arrecadação de ISS em 2023, conforme a Revista Finanças dos Municípios. Outro dado importante é do Painel de Controle, que mostra o alto grau de dependência financeira de transferências federais e estaduais. O ICMS recebido pela cidade (R$ 170,09 milhões) no primeiro semestre de 2024 foi 88% superior à arrecadação de ISS (R$ 90,89 milhões). Como a cidade vai trabalhar para avançar nas receitas próprias? Quais serão as estratégias para reduzir esse grau de dependência, principalmente do ICMS?
Para aumentar a arrecadação própria, vamos atrair empresas para Cariacica com incentivos fiscais e simplificação de processos, criando polos industriais e comerciais ao longo das BR 101 e BR 262. Vamos modernizar a gestão tributária para melhorar a eficiência na arrecadação. O objetivo é diversificar a economia local, gerando empregos e aumentando a receita municipal de forma sustentável. Iremos promover ações de capacitações dos munícipes de Cariacica, qualificando cada vez mais a mão de obra local.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1. Desenvolvimento econômico com criação de polos industriais e comerciais. 2. Ampliação da rede de saúde com novas UBS e Centros de Saúde Integrados. Ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas até as 19h de forma presencial e até as 22h com consultas remotas. 3. Expansão da educação em tempo integral com melhoria da infraestrutura escolar. 4. Reforço da segurança pública com ações preventivas e integração das polícias. 5. Modernização da gestão pública com foco na transparência e eficiência, priorizando o uso adequado dos recursos para beneficiar toda a população.