Ivan Bastos promete consultas on-line e salário maior para professores em Cariacica

1. Desenvolvimento econômico com criação de polos industriais e comerciais. 2. Ampliação da rede de saúde com novas UBS e Centros de Saúde Integrados. Ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas até as 19h de forma presencial e até as 22h com consultas remotas. 3. Expansão da educação em tempo integral com melhoria da infraestrutura escolar. 4. Reforço da segurança pública com ações preventivas e integração das polícias. 5. Modernização da gestão pública com foco na transparência e eficiência, priorizando o uso adequado dos recursos para beneficiar toda a população.