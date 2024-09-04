Ipec: gestão de Casagrande é ótima ou boa para 52% dos eleitores da Serra

Administração do governador Renato Casagrande teve análise positiva na Serra Crédito: Divulgação / Arte: A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (2). No levantamento, 14% dizem que a gestão do socialista é ótima, enquanto 38% afirmam que é boa. A administração é considerada regular por 37% dos entrevistados. A gestão do governador Renato Casagrande (PSB) é avaliada como boa ou ótima por 52% dos eleitores da Serra . É o que mostra pesquisa Ipec, realizada a pedido dae divulgada na segunda-feira (2). No levantamento, 14% dizem que a gestão do socialista é ótima, enquanto 38% afirmam que é boa. A administração é considerada regular por 37% dos entrevistados.

O governo Casagrande é avaliado negativamente por 8%, com 5% dos entrevistados que o consideram péssimo e 3% que dizem ser ruim. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder o levantamento, que tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou menos e cujo nível de confiança é de 95%

No recorte por idade, Casagrande tem a administração mais bem avaliada pelos moradores da Serra com mais de 60 anos. Nesse grupo, a avaliação positiva chega a 67%, sendo que 31% dos entrevistados consideram a gestão como ótima e 36% como boa. No subgrupo de 35 a 44 anos, aparece a maior avaliação negativa em todos os segmentos analisados, que incluem também sexo, escolaridade, renda, raça e religião. Nessa faixa etária, 9% dizem que a gestão do governador é péssima e 4%, ruim.

Na esfera político-eleitoral, a avaliação da gestão Casagrande é melhor entre os que declaram intenção de voto em Weverson Meireles (PDT) - com 23% a considerando ótima e 40%, boa - e em Audifax Barcelos (PP), com 18% julgando como ótima e 43% como boa. Entre os eleitores do pedetista, 25% dizem que o governo é regular; 2%, ruim e 2%, péssima. Dos que afirmam votar no ex-prefeito progressista, 32% consideram a administração casagrandista regular; 3%, ruim e 5%, péssima.

Já entre aqueles que dizem votar em Pablo Muribeca, a administração do governo é considerada péssima por 7% e ruim por 4%; outros 43% a avaliam como regular, 37% como boa e 7%, péssima.