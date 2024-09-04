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Eleições 2024

Ipec: gestão de Casagrande é ótima ou boa para 52% dos eleitores da Serra

Comando do Executivo estadual, por outro lado, é citado como ruim ou péssimo por 8% dos eleitores ouvidos no levantamento divulgado na segunda-feira (2)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 set 2024 às 11:16

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 11:16

Admistração de Casagrande teve análise positiva na Serra
Administração do governador Renato Casagrande teve análise positiva na Serra Crédito: Divulgação / Arte: A Gazeta
A gestão do governador Renato Casagrande (PSB) é avaliada como boa ou ótima por 52% dos eleitores da Serra. É o que mostra pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (2). No levantamento, 14% dizem que a gestão do socialista é ótima, enquanto 38% afirmam que é boa. A administração é considerada regular por 37% dos entrevistados.
O governo Casagrande é avaliado negativamente por 8%, com 5% dos entrevistados que o consideram péssimo e 3% que dizem ser ruim. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder o levantamento, que tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou menos e cujo nível de confiança é de 95%
No recorte por idade, Casagrande tem a administração mais bem avaliada pelos moradores da Serra com mais de 60 anos. Nesse grupo, a avaliação positiva chega a 67%, sendo que 31% dos entrevistados consideram a gestão como ótima e 36% como boa. No subgrupo de 35 a 44 anos, aparece a maior avaliação negativa em todos os segmentos analisados, que incluem também sexo, escolaridade, renda, raça e religião. Nessa faixa etária, 9% dizem que a gestão do governador é péssima e 4%, ruim.
Na esfera político-eleitoral, a avaliação da gestão Casagrande é melhor entre os que declaram intenção de voto em Weverson Meireles (PDT) - com 23% a considerando ótima e 40%, boa - e em Audifax Barcelos (PP), com 18% julgando como ótima e 43% como boa. Entre os eleitores do pedetista, 25% dizem que o governo é regular; 2%, ruim e 2%, péssima. Dos que afirmam votar no ex-prefeito progressista, 32% consideram a administração casagrandista regular; 3%, ruim e 5%, péssima.
Já entre aqueles que dizem votar em Pablo Muribeca, a administração do governo é considerada péssima por 7% e ruim por 4%; outros 43% a avaliam como regular, 37% como boa e 7%, péssima.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

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