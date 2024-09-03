Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Ipec: 58% dos eleitores da Serra já definiram o voto para prefeito

Pesquisa divulgada na segunda-feira (2) também avaliou o grau de interesse da população da cidade na disputa para prefeito e vereador
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

03 set 2024 às 08:07

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 08:07

Maioria dos eleitores diz que já decidiu voto na Serra
Maioria dos eleitores diz que já decidiu voto na Serra Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Na disputa eleitoral pela Prefeitura da Serra, 58% dos eleitores afirmam que já decidiram definitivamente em quem vão votar nas Eleições 2024, enquanto 40% dizem que ainda podem mudar de opinião. Os dados são da pesquisa realizada pelo Ipec, a pedido da Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (2). Além disso, 1% dos eleitores disse não saber ou não respondeu ao levantamento.
O índice de decisão é maior entre os que declaram que vão votar em Weverson Meireles (PDT): eles correspondem a 68%. Entre os eleitores do candidato indicado pelo atual prefeito Sergio Vidigal (PDT), 31% dizem que ainda podem mudar de ideia, 1% não sabe ou não respondeu.
Já entre os que dizem que vão votar no ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), 59% afirmam que a decisão é definitiva e 41% indicam que ainda podem mudar de ideia.
Dos entrevistados que declararam que vão votar no deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), 56% dizem que a decisão é definitiva, 44% afirmam que podem mudar de ideia e 1% não sabe ou não respondeu.
Em decorrência de arredondamentos, em alguns casos a soma dos percentuais não totaliza 100%.
A pesquisa também avaliou o grau de interesse da população da Serra nas Eleições 2024. No maior colégio eleitoral do Espírito Santo, as disputas para prefeito e vereador parecem já ter chamado a atenção dos votantes de alguma forma. Para a maioria, 57% do eleitorado, o pleito desperta interesse, enquanto para 43% desperta pouco ou nenhum. 
Entre os que estão interessados, 35% declaram interesse médio e 22% declaram ter muito interesse. Por outro lado,  25% afirmam ter pouco interesse e 18% dizem não ter nenhum interesse nas eleições deste ano. Os que não sabem ou não responderam representam 1% dos entrevistados no levantamento. Os números somam mais de 100% em consequência de arredondamentos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

Veja Também

Eleitores de Bolsonaro se dividem entre Audifax e Muribeca na Serra, mostra Ipec

Ipec: Audifax (23%), Muribeca (21%), Igor Elson (20%) e Roberto Carlos (20%) têm empate técnico em rejeição na Serra

Ipec: Audifax tem 39%, Muribeca, 28% e Weverson, 14% na disputa para a Prefeitura da Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura da Serra Pesquisa Rede Gazeta/ipec Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados