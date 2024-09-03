Ipec: 58% dos eleitores da Serra já definiram o voto para prefeito

Na disputa eleitoral pela Prefeitura da Serra
, 58% dos eleitores afirmam que já decidiram definitivamente em quem vão votar nas Eleições 2024
, enquanto 40% dizem que ainda podem mudar de opinião. Os dados são da pesquisa realizada pelo Ipec, a pedido da Rede Gazeta
e divulgada na segunda-feira (2). Além disso, 1% dos eleitores disse não saber ou não respondeu ao levantamento.
O índice de decisão é maior entre os que declaram que vão votar em Weverson Meireles
(PDT): eles correspondem a 68%. Entre os eleitores do candidato indicado pelo atual prefeito Sergio Vidigal
(PDT), 31% dizem que ainda podem mudar de ideia, 1% não sabe ou não respondeu.
Já entre os que dizem que vão votar no ex-prefeito Audifax Barcelos
(PP), 59% afirmam que a decisão é definitiva e 41% indicam que ainda podem mudar de ideia.
Dos entrevistados que declararam que vão votar no deputado estadual Pablo Muribeca
(Republicanos), 56% dizem que a decisão é definitiva, 44% afirmam que podem mudar de ideia e 1% não sabe ou não respondeu.
Em decorrência de arredondamentos, em alguns casos a soma dos percentuais não totaliza 100%.
A pesquisa também avaliou o grau de interesse da população da Serra
nas Eleições 2024
. No maior colégio eleitoral do Espírito Santo, as disputas para prefeito e vereador parecem já ter chamado a atenção dos votantes de alguma forma. Para a maioria, 57% do eleitorado, o pleito desperta interesse, enquanto para 43% desperta pouco ou nenhum.
Entre os que estão interessados, 35% declaram interesse médio e 22% declaram ter muito interesse. Por outro lado, 25% afirmam ter pouco interesse e 18% dizem não ter nenhum interesse nas eleições deste ano. Os que não sabem ou não responderam representam 1% dos entrevistados no levantamento. Os números somam mais de 100% em consequência de arredondamentos.