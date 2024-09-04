Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Viana

54.289 eleitores aptos a votar no município nas Nas eleições deste ano, três nomes disputam o comando da Prefeitura de Viana . Fabrício Machado (PV), Luzinete Deolindo (DC) e Wanderson Bueno (Podemos) brigam pelo voto doseleitores aptos a votar no município nas Eleições 2024

Fabrício e Luzinete, que é ex-vereadora, tentarão chegar à chefia do Executivo municipal pela primeira vez. Já Wanderson pretende ser reeleito para seu segundo mandato como prefeito da cidade.

Ex-secretário de Estado do Meio Ambiente e atual presidente estadual do PV no Espírito Santo, Fabrício tem candidatura apoiada por três federações (PV, PCdoB e PT; PSDB e Cidadania; e Psol e Rede). O empresário Marcelo Marchesi (PSDB) é o vice na chapa.

Com candidatura confirmada às vésperas do final das convenções partidárias, finalizadas no dia 5 de de agosto, Luzinete Deolindo chega à disputa pelo Executivo vianense encabeçando uma chapa puro-sangue – em que os candidatos a prefeito e vice são do mesmo partido –, com o pastor Silvestre Soares Oliveira ao seu lado.

Único candidato no município a contar com o apoio declarado do governador do Estado Renato Casagrande (PSB), Wanderson Bueno tem em sua base de apoio uma coligação formada por oito legendas: Podemos, Republicanos, PP, MDB, PRD, PSD, PSB e PDT.