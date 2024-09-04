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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Viana

Município tem três nomes disputando o comando do Executivo nas eleições deste ano
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 set 2024 às 07:00

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 07:00

Nas eleições deste ano, três nomes disputam o comando da Prefeitura de Viana. Fabrício Machado (PV),  Luzinete Deolindo (DC) e Wanderson Bueno (Podemos) brigam pelo voto dos 54.289 eleitores aptos a votar no município nas Eleições 2024.
Fabrício e Luzinete, que é ex-vereadora, tentarão chegar à chefia do Executivo municipal pela primeira vez. Já Wanderson pretende ser reeleito para seu segundo mandato como prefeito da cidade.
Ex-secretário de Estado do Meio Ambiente e atual presidente estadual do PV no Espírito Santo, Fabrício tem candidatura apoiada por três federações (PV, PCdoB e PT; PSDB e Cidadania; e Psol e Rede). O empresário Marcelo Marchesi (PSDB) é o vice na chapa.
Com candidatura confirmada às vésperas do final das convenções partidárias, finalizadas no dia 5 de de agosto, Luzinete Deolindo chega à disputa pelo Executivo vianense encabeçando uma chapa puro-sangue – em que os candidatos a prefeito e vice são do mesmo partido –, com o pastor Silvestre Soares Oliveira ao seu lado.
Único candidato no município a contar com o apoio declarado do governador do Estado Renato Casagrande (PSB), Wanderson Bueno tem em sua base de apoio uma coligação formada por oito legendas: Podemos, Republicanos, PP, MDB, PRD, PSD, PSB e PDT.
Wanderson foi eleito para seu primeiro mandato em 2020, tendo como principal cabo eleitoral Gilson Daniel, ex-prefeito da cidade. Gilson foi eleito deputado federal em 2022 e atualmente preside o Podemos no Espírito Santo.

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