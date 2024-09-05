Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Fundão

A disputa pela Prefeitura de Fundão nas eleições municipais de 2024 conta com três candidatos. Registraram as chapas concorrentes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os ex-prefeitos interinos Anderson Pedroni (PSD) e Eleazar Lopes (Podemos) e o vereador Aelcio Peixoto (PL).
Pedroni é o candidato apoiado pelo atual prefeito, Gil, que é filiado ao PSB do governador Renato Casagrande. A chapa conta, inclusive, com Eliani Lima, da legenda socialista, como candidata a vice-prefeita.
Para ter a candidatura deferida pela Justiça Eleitoral, o ex-prefeito precisou enfrentar uma impugnação que se baseava em decisão da Câmara Municipal de Fundão que o tornou inelegível há 9 anos. Tal contestação foi ajuizada pelo Agir, partido que apoia o concorrente Eleazar Lopes no pleito.
O também ex-chefe do Executivo municipal que concorre pelo Podemos, Eleazar Lopes, assumiu o cargo interinamente em 2017, quando presidia a Câmara de Vereadores. Em 2020, tentou se eleger prefeito, mas acabou em segundo lugar na disputa, com 47,45% dos votos.
Aelcio Peixoto, postulante da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, cumpre seu primeiro mandato como vereador e nunca concorreu à prefeitura.