Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Fundão

Dois ex-prefeitos interinos e um vereador de primeiro mandato disputam o cargo de prefeito
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

05 set 2024 às 15:00

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 15:00

A disputa pela Prefeitura de Fundão nas eleições municipais de 2024 conta com três candidatos. Registraram as chapas concorrentes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os ex-prefeitos interinos Anderson Pedroni (PSD) e Eleazar Lopes (Podemos) e o vereador Aelcio Peixoto (PL).
Pedroni é o candidato apoiado pelo atual prefeito, Gil, que é filiado ao PSB do governador Renato Casagrande. A chapa conta, inclusive, com Eliani Lima, da legenda socialista, como candidata a vice-prefeita.
Para ter a candidatura deferida pela Justiça Eleitoral, o ex-prefeito precisou enfrentar uma impugnação que se baseava em decisão da Câmara Municipal de Fundão que o tornou inelegível há 9 anos. Tal contestação foi ajuizada pelo Agir, partido que apoia o concorrente Eleazar Lopes no pleito.

Veja Também

Anderson Pedroni pode concorrer à Prefeitura de Fundão, decide TRE-ES

O também ex-chefe do Executivo municipal que concorre pelo Podemos, Eleazar Lopes, assumiu o cargo interinamente em 2017, quando presidia a Câmara de Vereadores. Em 2020, tentou se eleger prefeito, mas acabou em segundo lugar na disputa, com 47,45% dos votos.
Aelcio Peixoto, postulante da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, cumpre seu primeiro mandato como vereador e nunca concorreu à prefeitura.
O PT também havia lançado Edinho Onofre como pré-candidato a prefeito, mas desistiu da corrida pelo Executivo municipal
Candidatos à Prefeitura de Fundão (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2024

PT desiste de disputar a prefeitura de Fundão

Ministério Público Eleitoral contesta candidatura do PSD à Prefeitura de Fundão

TRE-ES reverte mudanças no DC de Fundão e aliança é retomada

Saúde e segurança são os problemas mais graves para eleitores da Serra, aponta Ipec

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fundão Prefeitura de Fundão Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados