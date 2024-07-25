TRE-ES reverte mudanças no DC de Fundão e aliança é retomada

Eleazar Lopes (à esquerda) segue com apoio do DC, presidido municipalmente por Leonardo Oliveira (à direita). Crédito: Reprodução

O presidente do DC em Fundão, Leonardo Oliveira, ao ser destituído pela direção estadual, protocolou uma petição para questionar a constitucionalidade da intervenção no órgão. Para alterar a composição do diretório, Caran antecipou a data final de vigência da executiva municipal do dia 31 de dezembro para 22 de julho. A movimentação causou o rompimento com o pré-candidato à prefeitura até então apoiado pela sigla, Eleazar Lopes (Podemos), e impôs aliança com o adversário ao mesmo cargo, Anderson Pedroni (PSD).

De acordo com o advogado eleitoral Marcelo Nunes, que representou Oliveira, a decisão de Caran de dissolver o órgão sem consultar os antigos membros, nem os pré-candidatos a vereadores e demais filiados do partido, desrespeita o princípio legal de contraditório e ampla defesa - ou seja, o direito de resposta e defesa daquele que é acusado ou, neste caso, destituído. Foi sob esse argumento que o órgão foi restabelecido pelo juiz eleitoral do TRE Adriano Sant’ana Pedra.

Com o objetivo de também apurar a relação do presidente estadual do DC com o pré-candidato rejeitado pelos correligionários de Fundão, Pedroni, Nunes informou que será movida uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral para apurar se houve abuso de poder político e econômico permeando a articulação.

Assim como Caran, Pedroni informou, via assessoria, que ainda não foi notificado. Já Leonardo Oliveira, que voltou a presidir o órgão municipal, afirmou que os pré-candidatos a vereadores e demais membros estão satisfeitos com a decisão e felizes por seguirem no projeto de Eleazar.