Acordo entre partidos é rompido e nova aliança é firmada em Fundão

Eleazar Lopes e Anderson Pedroni, pré-candidatos à Prefeitura de Fundão. Crédito: Reprodução

Novas articulações movimentaram o jogo político em Fundão , na Região Metropolitana de Vitória, pouco antes da realização de duas convenções que vão chancelar chapas adversárias para o pleito de outubro. O partido Democracia Cristã (DC) mudou a rota e, em vez de oficializar aliança com o pré-candidato do Podemos à prefeitura, Eleazar Lopes, vai apoiar a candidatura do sucessor do prefeito Gil (PSB), Anderson Pedroni, do PSD.

A mudança se deu após uma intervenção da direção estadual do DC que, além de romper o acordo firmado durante a pré-campanha das Eleições 2024 , alterou a composição do diretório municipal da legenda. Os novos membros foram registrados na Justiça Eleitoral na terça-feira (23). Segundo o novo presidente do diretório, Ricardo Corteletti, foi o presidente estadual do partido, Marcos Caran, que o convidou para o cargo, após a revisão do cenário municipal. Corteletti também afirma que está tentando agendar uma reunião com os pré-candidatos a vereadores, que não foram consultados antes de tais modificações.

Caran confirmou as mudanças e ressaltou, em conversa com A Gazeta, que é o responsável por tomar as decisões partidárias que, na visão dele, são melhores para o DC. O presidente também reforçou o compromisso em manter a chapa proporcional, afirmando que a decisão atinge apenas a majoritária - que visa ao cargo de prefeito. “O partido entende que fica mais bem acomodado ao lado de Pedroni", declarou Caran.

Confirmando - e celebrando - a negociação, o ex-prefeito interino de Fundão e pré-candidato do PSD disse que foi procurado pela Executiva Nacional do DC, apresentou seus projetos e, por fim, selou a parceria. “O presidente Marcos Caran ficou convencido de que nós temos o melhor projeto para o nosso município e que o DC terá espaço para contribuir na concretização de todo nosso planejamento”, informou Pedroni.

Nos bastidores, entretanto, os novos acordos não foram bem recebidos por alguns pré-candidatos a vereadores do DC. Aqueles com os quais a reportagem conseguiu contato até o momento desta publicação informaram que seguem com Eleazar. Também disse que continua apoiando o pré-candidato do Podemos o vereador do partido, Leolino de Oliveira, o Dr. Léo. Já o próprio pré-candidato disse que ficou sabendo por acaso do rompimento e que está surpreso.