PT desiste de disputar a prefeitura de Fundão

Edinho Onofre é ex-vereador e vai tentar voltar à Câmara no pleito de outubro. Crédito: Reprodução

A Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) abriu mão da briga pelo comando de Fundão , na Região Metropolitana da Grande Vitória. O petista Edinho Onofre, que era pré-candidato a prefeito, explicou que o grupo enfrenta algumas adversidades que dificultaram a composição da chapa majoritária.

Edinho, ex-vereador por três mandatos, afirmou que as legendas não conseguiram, em meio à situação delicada do PV e do PCdoB na cidade, escolher um candidato a vice-prefeito que estivesse disponível para a corrida. Isso porque, segundo ele, os partidos ainda tentam se reestruturar municipalmente e, como a maioria dos membros são trabalhadores, “é difícil priorizar e agilizar a reorganização dos diretórios”.

“Os filiados ao PT estão envolvidos no processo de reestruturação da Federação e, como não temos mandato, fica ainda mais difícil organizar tudo para a eleição”, justificou Edinho.

Além disso, o agora candidato a vereador disse que o Partido dos Trabalhadores valoriza muito a composição da chapa majoritária. De acordo com ele, a escolha do nome do vice é um passo importante para a candidatura e não deve considerar apenas a popularidade e condições financeiras dos cotados à vaga.

“É importante escolher alguém com capacidade de administrar o município”, afirma o ex-parlamentar. “Para colocarmos um nome em uma chapa majoritária, é preciso que ele tenha uma base política e um nível de conhecimento, considerando que ele pode ter que assumir a prefeitura. Também precisa ter honestidade para lidar com o dinheiro público”.

O petista declarou que o PT teria boas opções para acompanhá-lo na disputa eleitoral, mas apenas isso não seria o suficiente para garantir a estabilidade necessária que um pleito requer.

Em convenção partidária realizada no início do mês, a Federação concordou em abrir mão da disputa e chancelou apenas uma chapa proporcional. Além de Edinho, buscam uma cadeira na Câmara outros quatro candidatos, todos filiados ao PT.

Oficialmente, o partido não irá apoiar outra candidatura nas eleições municipais deste ano , mas os candidatos são livres para manifestar apoio a qualquer um deles, exceto Aelcio Peixoto, do PL.