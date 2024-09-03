Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de São Mateus

Cinco candidatos estão registrados na Justiça Eleitoral para concorrer ao comando da Prefeitura de São Mateus. No município do Norte do Estado, o cenário foi definido pela inelegibilidade do ex-prefeito Amadeu Boroto (MDB). Com isso, a ampla coligação que apoiaria sua candidatura migrou para a do radialista Carlinhos Lyrio (Republicanos), somando 10 siglas.
O atual prefeito, Daniel da Açaí (sem partido), tem como candidato a sua sucessão o ex-secretário de Saúde Henrique Follador (PDT). Outro grupo, formado por oito partidos, lançou a candidatura do empresário Marcus da Cozivip (Podemos).
O candidato mais à direita é o pastor e advogado Nilis Castberg (PL), que, inicialmente, registrou como vice Marcos Felipe Bastos (PL), um dos réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, ainda cumprindo medidas cautelares. Bastos, no entanto, foi substituído por Professora Musa (PL) por determinação da Justiça Eleitoral, por não ter transferido seu domicílio eleitoral para São Mateus dentro do prazo. Mais à esquerda, está a candidata Professora Zenilza Pauli (PT).
Correção
03/09/2024 - 7:47
A publicação original indicava que o candidato Nilis Castberg (PL) teria como vice da chapa Marcos Felipe Bastos (PL). Bastos, no entanto, foi substituído por Professora Musa (PL) por não ter transferido seu domicílio eleitoral para São Mateus dentro do prazo exigido pela Justiça Eleitoral. O texto foi atualizado.