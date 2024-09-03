Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de São Mateus

A publicação original indicava que o candidato Nilis Castberg (PL) teria como vice da chapa Marcos Felipe Bastos (PL). Bastos, no entanto, foi substituído por Professora Musa (PL) por não ter transferido seu domicílio eleitoral para São Mateus dentro do prazo exigido pela Justiça Eleitoral. O texto foi atualizado.