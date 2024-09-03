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Eleições 2024

Saúde e segurança são os problemas mais graves para eleitores da Serra, aponta Ipec

Pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, realizou 600 entrevistas entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro no município serrano
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

03 set 2024 às 13:26

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 13:26

Saúde preocupa tanto os mais pobres quanto os mais ricos
Saúde e segurança pública foram citados por entrevistados como áreas com problemas na Serra Crédito: Arte A Gazeta
As áreas que apresentam os problemas de maior gravidade na Serra, de acordo com a própria população do município, são a saúde e a segurança pública. É o que mostra a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (2). Os problemas na saúde foram citados por 70% dos entrevistados pelo levantamento, enquanto 49% reclamam da segurança.
Os dados apontam que os eleitores da Serra também se preocupam com a educação: os problemas na área foram citados por 31% dos entrevistados. Em seguida, aparecem as dificuldades enfrentadas no transporte coletivo (18%), no trânsito (16%), em impostos e taxas (14%) e na geração de empregos (13%).
Aos entrevistados – foram 600 pessoas consultadas entre 30 de agosto e 1º de setembro –, foi apresentada uma lista com 20 itens para a realização do levantamento. Desses, os eleitores poderiam escolher até três como problemas mais graves na cidade.
As dificuldades na saúde foram mencionadas principalmente por aqueles que recebem entre 1 e 2 salários mínimos (de R$ 1.412 a R$ 2.824): dos entrevistados dessa parcela da população, 73% se preocupam com a área. Já a segurança pública foi citada por 49% deles.
Entre os mais ricos – que recebem mais de 5 salários mínimos (ou R$ 7.060) –, a saúde foi citada por 59%, enquanto a segurança, por 55%.
A educação também é mais preocupante para os mais pobres. Os problemas educacionais foram citados por 36% das pessoas que recebem até 1 salário mínimo (ou R$ 1.412), enquanto 18% dos mais ricos mencionaram a área.
As áreas que vêm enfrentando menos problemas, de acordo com a pesquisa, são: administração pública, citada por apenas 5% dos entrevistados; habitação, 4%; opções de lazer, 4%; atividades esportivas, 3%; iluminação pública, 3%; e atividades culturais, 2%.
Quando questionados sobre o maior problema do município – nesse caso, podendo escolher somente uma opção –, 43% dos entrevistados responderam que é a saúde e 16%, a segurança. O transporte coletivo foi citado por 7% e, em seguida, aparece o trânsito, com 5%. Neste cenário, a educação foi citada como crítica por 4% dos eleitores.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

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