Célia aposta em "revolução silenciosa" contra Euclério em Cariacica

A ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares (PT) afirmou, em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória nesta terça-feira (17), acreditar que tem mais intenções de voto do que as pesquisas mostram. Os eleitores da cidade, de acordo com ela, temem revelar que não vão votar no prefeito Euclério Sampaio (MDB).

O atual chefe do Executivo municipal lidera a corrida eleitoral e deve ser reeleito em primeiro turno. Célia, porém, aposta numa "revolução silenciosa" para derrotar o emedebista.

A petista sustenta que o prefeito cooptou pessoas ao distribuir cargos comissionados e, por isso, os moradores da cidade, por conhecerem alguém que trabalha na prefeitura ou por precisarem da ajuda de vereadores para acessar serviços públicos, preferem não revelar que não votar em Célia.

Até dentro do próprio Partido dos Trabalhadores há quem avalie que a candidatura própria da sigla à Prefeitura de Cariacica tem o objetivo de manter vivo o legado de Helder Salomão na cidade. O hoje deputado federal foi prefeito de Cariacica por oito anos (2005-2012) e, em 2026, deve disputar algum cargo, como senador ou governador.

Célia também tem um capital político a zelar. Ela chegou ao segundo turno nas eleições de 2020, disputou aquele pleito, justamente, contra Euclério e não fez feio, recebeu 41,31% dos votos.

A participação do PT no pleito de 2024 na cidade, portanto, marca posição e não deixa a população esquecer que a sigla está no jogo.

Célia, entretanto, já garantiu, mais de uma vez, que é candidata "para valer e para ganhar".

Na sabatina desta terça-feira, a ex-secretária municipal de Educação destacou as realizações da gestão de Helder, que ela integrou, e ainda defendeu o governo Lula (PT).

A petista também aproveitou todas as oportunidades para criticar a gestão de Euclério, o que é raro de se ver.

Não posso atestar a cooptação ou o silenciamento denunciado pela candidata, mas é fato que, hoje, são pouquíssimas as vozes que se elevam contra o prefeito.

Na Câmara, não há oposição. Na Assembleia Legislativa, onde o PT tem dois deputados estaduais, Euclério é frequentemente elogiado.

No primeiro turno de 2020, havia 14 candidatos a prefeito de Cariacica. Quase todos, hoje, apoiam a reeleição de Euclério, como Tenente Assis (PP) e Adilson Avelina (PSD).

A prefeitura é disputada por apenas três nomes, desta vez: Euclério, Célia e Ivan Bastos (PL).

O prefeito conta, ainda, com o apoio declarado do governador Renato Casagrande (PSB), apesar de o PT de Célia fazer parte do governo estadual.

Euclério é quase unanimidade. É bom que alguém aponte possíveis erros da administração municipal, pois ninguém está certo sobre todas as coisas o tempo todo.