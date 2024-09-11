"Vaca de presépio" X "Lave sua boca": clima esquenta na Assembleia do ES

Sessão virtual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, nesta quarta-feira (11) Crédito: Reprodução

A votação do projeto que autoriza o governo do Espírito Santo a contratar um empréstimo de até US$ 162,4 milhões, o equivalente a quase R$ 1 bilhão, revelou surpreendentes animosidades entre deputados estaduais.

Meneguelli não é opositor do governo estadual, mas tem rompantes pontuais. Desta vez, criticou o fato de o projeto sobre o empréstimo ser votado em regime de urgência, sem muitas informações previamente disponíveis, e provocou os colegas deputados.

"Tem uns deputados aí que têm cadeira cativa no helicóptero e na cozinha do governador e nós não temos", afirmou Meneguelli, na sessão, que foi realizada de forma virtual.

"Nós, deputados, não podemos levar o nome de vaca de presépio", acrescentou.

"Quer dizer que vamos votar uma coisa de olho fechado para depois ver as consequências?"

"Toda semana é reunião extraordinária para votar o projeto de um governador que está há 16 anos no poder (na verdade, são dez anos, não consecutivos) e sabe que a Assembleia... confia demais. 'Tenho minha turminha lá e essa turminha garante'."

Pouco antes, Hoffmann, que é vice-líder do governo Casagrande no Legislativo, havia defendido a autorização ao empréstimo.

"O estado teria condição de fazer esse investimento sem empréstimo, mas o valor que vamos pagar de juros é menos do que a inflação do período. É melhor o estado deixar o seu dinheiro aplicado, como está, pois ele rende mais na aplicação do que os juros que vamos pagar. É uma operação vantajosa do ponto de vista da infraestrutura e da economia", argumentou o deputado do PSB.

O dinheiro do empréstimo é para ser aplicado na recuperação de rodovias estaduais e para construir contornos rodoviários nos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa, na região serrana.

"Nenhum outro estado consegue empréstimo nas condições que conseguimos.

O Espírito Santo é o estado com o menor endividamento do Brasil em relação à receita corrente líquida", defendeu Tyago Hoffmann.

Pois Meneguelli retrucou: "Apesar de ele (Hofmann) não ter tido a humildade ... esse legado que o Casagrande tem do enxugamento (das contas públicas) começou com Paulo Hartung, tanto que a Ana Paula Arósio, desculpa, a Ana Paula Vescovi foi convidada para ser secretária do Tesouro nacional no governo Temer".

Hoffmann, irritado, não deixou por menos:

"O deputado Sérgio Meneguelli falou que eu não tenho humildade. Vossa Excelência tem que lavar a sua boca para falar o meu nome".

"Quem herdou a nota A em gestão fiscal foi o governador Paulo Hartung. A nota A em gestão fiscal não começou com Paulo Hartung, não, começou em 2011, com o governo Renato Casagrande. Se o senhor não tem conhecimento, tem que se informar."

Em relação à nota A do Tesouro nacional, Tyago Hoffmann está correto. E ele foi além:

"Vossa excelência (Meneguelli) tem que parar com essa prática de fazer política tripudiando dos demais deputados desta Casa".

Mazinho dos Anjos, que presidia as comissões de Justiça, Finanças e Infraestrutura reunidas para emitir um parecer sobre o empréstimo, saiu em defesa da proposta e também rebateu o ex-prefeito de Colatina:

"Deputado Meneguelli, é só viajar menos para os Estados Unidos e participar mais das ações da Assembleia e do governo que você vai estar inteirado das coisas" Mazinho dos Anjos (PSDB) - Deputado estadual

Aí o caldo entornou. Meneguelli, aos berros e com o dedo em riste, respondeu:

"Mazinho, você me respeita, Mazinho. Passei dois dias nos Estados Unidos em dois anos de mandato. Não sou vaca de presépio, não, me respeita!"

Foi uma cena de ânimos exaltados que talvez sirva para "cortes do Instagram", mas pouco acrescentou ao debate.

Outros deputados também criticaram o fato de o projeto do empréstimo ser votado em regime de urgência e a falta de informações a respeito do texto, mas sem atacar os colegas ao se expressar.

Callegari (PL), Lucas Polese (PL) e Coronel Weliton (PRD) votaram contra a proposta nas comissões reunidas, em que a votação foi nominal.

Alcântaro Filho (Republicanos) também se manifestou contrariamente.

Mas até o oposicionista Capitão Assumção (PL) votou a favor, assim como a governista Janete de Sá (PSB).

"Quem chega na luta, na representação popular, não é vaquinha de presépio.

Voto com clareza e com confiança no governo", afirmou a deputada.