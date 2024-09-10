Em Linhares, o jogo virou em 2024, na comparação com 2020

Lucas Scaramussa e Bruno Marianelli Crédito: Mara Lima/Felipe Reis

Marianelli, atual prefeito, tenta a reeleição mas em uma situação bem menos confortável que o antecessor. Apesar de contar com o apoio declarado de Guerino, a transferência de votos não é uma ciência exata.

Em 2020, o então prefeito deixou Lucas Scaramussa (na época, filiado ao DC), para trás. O adversário recebeu 29% dos votos. Agora, como mostra pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta, o jogo virou.

Scaramussa, eleito deputado estadual em 2022 pelo Podemos, é quem lidera a disputa em 2024, com 45% das intenções de voto. Marianelli está em segundo lugar, com 31%.

Como Linhares tem menos de 200 mil eleitores, não há segundo turno na cidade. Isso quer dizer que, mesmo com menos de 50% dos votos, se as eleições fossem hoje, o deputado estadual seria eleito.

A gestão de Marianelli é avaliada como boa ou ótima por 39% dos entrevistados, mas isso não parece ser suficiente para lhe garantir mais um mandato.

Para 23% dos eleitores, o ideal seria que se "mudasse totalmente" a administração do município e outros 23% gostariam da "total continuidade à administração atual"; 20% querem "poucas mudanças" e 29% que "muita coisa" mudasse.

Via de regra, um candidato à reeleição larga na frente sobre os concorrentes, já que, simplesmente por ocupar o cargo, tem mais visibilidade e tende a usar a máquina municipal a seu favor.

É sintomático quando nem mesmo essas vantagens surtem efeito no humor do eleitorado.

Os candidatos do PL, Maurinho Rossoni, e do PT, Galego, estão em um patamar bem abaixo de Scaramussa e Marianelli. Maurinho tem 8% e Galego, 3% das intenções de voto. Tecnicamente, estão empatados, já que a margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Ter a imagem relacionada ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) ou ao presidente Lula (PT) não ajuda muito: 27% dos entrevistados disseram que o apoio de Bolsonaro a um candidato aumentaria a vontade de votar no tal candidato, mas 24% responderam que isso lhes daria menos vontade de votar no escolhido pelo ex-presidente.

Já para 19%, o apoio de Lula aumentaria a vontade de votar num candidato a prefeito de Linhares, mas 34% se sentiriam menos inclinados a escolher um nome ungido pelo presidente.

O PT, na cidade, ainda enfrentou o problema de ter tentado emplacar o ex-prefeito José Carlos Elias na disputa, mas a filiação dele ao partido foi barrada pela Justiça Eleitoral. Galego o substituiu meio em cima da hora.

Aliás, o petista é o mais rejeitado pelos eleitores de Linhares: 46% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Esse percentual, muito provavelmente, deve-se à rejeição ao Partido dos Trabalhadores e não ao candidato por si só.

Maurinho Rossoni tem a segunda maior rejeição, 25%. Marianelli é rejeitado por 20% e Scaramussa é o que tem a menor rejeição, 11%.

Ficar em último, nesse quesito, é mais uma vantagem para o deputado estadual.