Casagrande sobre eleição em Vitória: "Se o governo for atacado, sou obrigado a entrar"

Governador Renato Casagrande durante o desfile de Sete de Setembro, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera a corrida pelo comando do Executivo municipal em 2024. Candidato à reeleição, ele apareceu na pesquisa Quaest realizada a pedido da TV Gazeta com 51% das intenções de voto e, assim, pode vencer já no primeiro turno. O governador Renato Casagrande (PSB) tem dois aliados no páreo, os ex-prefeitos João Coser (PT) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), mas não atua diretamente em prol de nenhum deles.

O chefe do Executivo estadual afirmou à coluna, com exclusividade, neste sábado (7), o seguinte: "Quero ter comigo a liberdade de entrar ou não na eleição. Não vou tomar uma decisão antes da hora, vou observando o processo eleitoral (...) faltam 30 dias ainda (para o dia da votação no primeiro turno)".

" Se o governo (estadual) estiver (sendo) atacado, se o governo for atingido de alguma maneira, eu sou obrigado a entrar. Se o governo for protegido, preservado, eu posso ir observando" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

O governador não cravou se vai ou não interceder por algum candidato a prefeito de Vitória ainda no primeiro turno, mas pode nem haver um segundo turno. "Aí é uma decisão do eleitor", ponderou. "A posição do governador é uma posição que precisa preservar o governo", acrescentou Casagrande.

É improvável que algum candidato a prefeito de Vitória faça ataques ao governo estadual em meio à campanha municipal. Logo, podemos concluir que é improvável também a participação direta do governador no pleito, se este for mesmo o fator definitivo para a decisão.

Pazolini, que nos dois primeiros anos de mandato, também se colocou na oposição a Casagrande e, hoje, é distante politicamente do governador, também não parece disposto a criticar a gestão estadual. O prefeito, aliás, tem evitado se manifestar sobre qualquer tema minimamente espinhoso.

Outro fator que leva a crer que o governo estadual vai ser "protegido, preservado", na campanha pela Prefeitura de Vitória, como quer Casagrande, é que, de acordo com a pesquisa Quaest, 61% dos eleitores da Capital avaliam a gestão estadual positivamente.

Ou seja, estrategicamente, nem seria interessante para um candidato atacar o governo.

O PODER DO GOVERNADOR

Agora, voltemos às declarações de Luiz Paulo: ao afirmar que o governador não deve usar o poder conferido pela máquina estadual para interferir em eleições, o tucano nos leva a crer, então, que o chefe do Executivo age mal ao apoiar abertamente outros candidatos, como faz em Vila Velha e Cariacica, onde está ao lado dos prefeitos Arnaldinho Borgo (Podemos) e Euclério Sampaio (MDB), respectivamente.

Casagrande, contudo, não se sentiu criticado: "Compreendi como uma manifestação de elegância da parte dele (Luiz Paulo)".

O governador sustentou, na entrevista à coluna, que ao subir nos palanques de Arnaldinho e Euclério apenas confirmou uma posição que já era conhecida publicamente.

A ESTRATÉGIA DOS CASAGRANDISTAS

Nos bastidores, emissários de Casagrande querem é o fortalecimento de todos os candidatos no primeiro turno, com exceção de Pazolini, para garantir que haja segundo turno em Vitória.

O governador não vai tentar a reeleição daqui a dois anos, pois não pode, já está no segundo mandato consecutivo. Mas vai apoiar algum nome, tentar fazer o sucessor.

É preciso lembrar também que é muito mais confortável para Casagrande apoiar Arnaldinho e Euclério, que lideram com folga a corrida eleitoral em suas cidades, do que abraçar uma candidatura em Vitória, onde a chance de derrota é maior.