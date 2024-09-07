Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Casagrande sobre eleição em Vitória: "Se o governo for atacado, sou obrigado a entrar"

A chance de a gestão estadual virar alvo de algum candidato em meio à campanha municipal, entretanto, é baixa. Veja a análise da coluna

Públicado em 

07 set 2024 às 12:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Governador Ricardo Casagrande durante o desfile do 7 de setembro
Governador Renato Casagrande durante o desfile de Sete de Setembro, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera a corrida pelo comando do Executivo municipal em 2024. Candidato à reeleição, ele apareceu na pesquisa Quaest realizada a pedido da TV Gazeta com 51% das intenções de voto e, assim, pode vencer já no primeiro turno. O governador Renato Casagrande (PSB) tem dois aliados no páreo, os ex-prefeitos João Coser (PT) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), mas não atua diretamente em prol de nenhum deles. 
Coser, como a coluna apurou, nos bastidores, não está nada contente com a falta de posicionamento do governador e com o fato de o PSB integrar a coligação de Luiz Paulo. O tucano, por outro lado, defendeu, em entrevista para A Gazeta e CBN Vitória, que Casagrande não use o poder que tem para interferir na eleição municipal. Mas o que o governador vai fazer, afinal?
O chefe do Executivo estadual afirmou à coluna, com exclusividade, neste sábado (7), o seguinte: "Quero ter comigo a liberdade de entrar ou não na eleição. Não vou tomar uma decisão antes da hora, vou observando o processo eleitoral (...) faltam 30 dias ainda (para o dia da votação no primeiro turno)".
" Se o governo (estadual) estiver (sendo) atacado, se o governo for atingido de alguma maneira, eu sou obrigado a entrar. Se o governo for protegido, preservado, eu posso ir observando"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
O governador não cravou se vai ou não interceder por algum candidato a prefeito de Vitória ainda no primeiro turno, mas pode nem haver um segundo turno. "Aí é uma decisão do eleitor", ponderou. "A posição do governador é uma posição que precisa preservar o governo", acrescentou Casagrande.
É improvável que algum candidato a prefeito de Vitória faça ataques ao governo estadual em meio à campanha municipal. Logo, podemos concluir que é improvável também a participação direta do governador no pleito, se este for mesmo o fator definitivo para a decisão.
Vejamos: nem o deputado estadual Capitão Assumção (PL), que é declaradamente opositor de Casagrande, tem criticado o Palácio Anchieta. Aliás, ao contrário, ele já afirmou que, se eleito, teria uma relação institucional e respeitosa com o governo estadual.
Pazolini, que nos dois primeiros anos de mandato, também se colocou na oposição a Casagrande e, hoje, é distante politicamente do governador, também não parece disposto a criticar a gestão estadual. O prefeito, aliás, tem evitado se manifestar sobre qualquer tema minimamente espinhoso.
Outro fator que leva a crer que o governo estadual vai ser "protegido, preservado", na campanha pela Prefeitura de Vitória, como quer Casagrande, é que, de acordo com a pesquisa Quaest, 61% dos eleitores da Capital avaliam a gestão estadual positivamente. 
Ou seja, estrategicamente, nem seria interessante para um candidato atacar o governo.
O PODER DO GOVERNADOR
Agora, voltemos às declarações de Luiz Paulo: ao afirmar que o governador não deve usar o poder conferido pela máquina estadual para interferir em eleições, o tucano nos leva a crer, então, que o chefe do Executivo age mal ao apoiar abertamente outros candidatos, como faz em Vila Velha e Cariacica, onde está ao lado dos prefeitos Arnaldinho Borgo (Podemos) e Euclério Sampaio (MDB), respectivamente.
Casagrande, contudo, não se sentiu criticado: "Compreendi como uma manifestação de elegância da parte dele (Luiz Paulo)".
O governador sustentou, na entrevista à coluna, que ao subir nos palanques de Arnaldinho e Euclério apenas confirmou uma posição que já era conhecida publicamente.
A ESTRATÉGIA DOS CASAGRANDISTAS
Nos bastidores, emissários de Casagrande querem é o fortalecimento de todos os candidatos no primeiro turno, com exceção de Pazolini, para garantir que haja segundo turno em Vitória.
O prefeito da Capital, se reeleito com ampla vantagem em 2024, torna-se um virtual candidato ao governo do estado em 2026. E isso vai de encontro aos planos dos casagrandistas.
O governador não vai tentar a reeleição daqui a dois anos, pois não pode, já está no segundo mandato consecutivo. Mas vai apoiar algum nome, tentar fazer o sucessor.
É preciso lembrar também que é muito mais confortável para Casagrande apoiar Arnaldinho e Euclério, que lideram com folga a corrida eleitoral em suas cidades, do que abraçar uma candidatura em Vitória, onde a chance de derrota é maior.
O mesmo vale para a eleição na Serra. O governador já declarou apoio a Weverson Meireles (PDT), mas não entrou, digamos, de corpo e alma, na campanha do pedetista. Weverson está em terceiro lugar no pleito e corta um dobrado para garantir uma vaga no segundo turno.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Camila Valadão e a divisão dos votos da esquerda em Vitória

O que explica a rejeição a Coser e a Luiz Paulo em Vitória

João Coser: "Presidente não elege prefeito e prefeito não elege presidente”

Pazolini foge de polêmicas e adota tom (ainda mais) moderado em sabatina

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Renato Casagrande Luiz Paulo Vellozo Lucas João Coser Eleições 2024 Eleições ES 2024 Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva
Imagem de destaque
Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya
Imagem de destaque
Infarto silencioso: entenda os riscos e veja como se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados