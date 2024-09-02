Pazolini foge de polêmicas e adota tom (ainda mais) moderado em sabatina

Veja a entrevista na íntegra no vídeo acima. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato à reeleição, não é conhecido por grandes arroubos verbais, embora não seja mau orador, ou por se posicionar firmemente quando temas polêmicos estão em discussão. É o estilo e a estratégia política dele. E não foi diferente na sabatina realizada por A Gazeta e Rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (2)

Pazolini evitou a todo custo responder diretamente a questões incômodas e até em relação a perguntas sem muita controvérsia o prefeito preferiu ser comedido.

É uma margem estreita para vencer no primeiro turno, mas confortável se considerarmos que ele está 34 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o deputado estadual e ex-prefeito João Coser (PT), que aparece com 17%.

Então, por que Pazolini mudaria de tática? Ao que tudo indica, está dando certo.

O eleitor de Vitória, hoje, tem simpatia por um perfil mais moderado.

Mas o prefeito poderia, digamos, ser mais incisivo.

Em 2022, o Republicanos estava coligado com o PL de Bolsonaro.

Mas Pazolini, pessoalmente, é ou foi bolsonarista? Foi uma das perguntas que fiz nesta segunda.

Após um longo preâmbulo, em que falou de pandemia, retração econômica, em cuidar das pessoas, o prefeito ... não respondeu nem sim nem não:

"Sempre conduzi minha política de forma independente (...). Tenho minhas convicções, mas elas não são relevantes. O importante é cuidar do povo e é o que temos feito".

Então, ao não se posicionar, Pazolini até fez bem, do ponto de vista da estratégia eleitoral.

Mas o "não posicionamento" foi quase geral na entrevista.

Por exemplo:

Pazolini disse que vai incrementar a receita de Vitória. Como? Quis saber o colunista Abdo Filho?

Não foi uma resposta muito concreta, mas uma coisa Pazolini garantiu: "O aumento da arrecadação não vai vir do aumento de impostos".

Quando questionado sobre uma crítica comum que adversários fazem a ele, a de que Pazolini "isolou" Vitória, principalmente, por não ser aliado do governador Renato Casagrande (PSB), o prefeito evitou rebater os concorrentes.

Elencou parcerias firmadas entre a gestão municipal e o Palácio Anchieta, como uma delegacia da Polícia Civil que funciona em imóvel cedido pela prefeitura. Pazolini sustentou que "a população nunca foi prejudicada" pelo fato de ele o governador não serem próximos.

Em meio à pandemia de Covid-19, a ideia, em tese, era fiscalizar unidades hospitalares, mas isso ocorreu logo após Bolsonaro insuflar seus seguidores a invadirem unidades de saúde.

Como se sabe, para o então presidente da República, a doença que, por fim, matou mais de 700 mil brasileiros, era só "uma gripezinha".

Pazolini não respondeu objetivamente à questão, apenas afirmou que a ida ao Dório Silva, considerada, à época, uma "invasão" pela Secretaria Estadual de Saúde, ocorreu dentro da legalidade e que a data da "visita surpresa" foi uma "infeliz coincidência", ou seja, não atendeu à convocação de Bolsonaro.

Curiosamente, na ocasião, Pazolini e Assumção estavam lado a lado . O deputado do PL só não entrou no hospital porque estava... com Covid-19. Ficou no estacionamento da unidade enquanto os colegas realizavam a "inspeção".

Pazolini, em maio de 2022, acusou publicamente o governo Renato Casagrande (PSB) de tentar fraudar uma licitação pública. O caso teria ocorrido ainda em 2021.

Nesta segunda, na sabatina, falou a respeito sem dizer muita coisa. Considerou um "episódio encerrado" e avaliou que investigações são assim mesmo, podem resultar em alguma coisa ou ser arquivadas, e que o importante é que as instituições funcionaram.

Mas por que Pazolini demorou tanto tempo, meses, para denunciar publicamente, e às autoridades, o suposto caso de corrupção?

Aí veio a resposta mais abstrata de todas da sabatina: