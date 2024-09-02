Pazolini foge de polêmicas e adota tom (ainda mais) moderado em sabatina

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato à reeleição, não é conhecido por grandes arroubos verbais, embora não seja mau orador, ou por se posicionar firmemente quando temas polêmicos estão em discussão. É o estilo e a estratégia política dele. E não foi diferente na sabatina realizada por A Gazeta e Rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (2). Veja a entrevista na íntegra no vídeo acima.
Pazolini evitou a todo custo responder diretamente a questões incômodas e até em relação a perguntas sem muita controvérsia o prefeito preferiu ser comedido.
É uma margem estreita para vencer no primeiro turno, mas confortável se considerarmos que ele está 34 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o deputado estadual e ex-prefeito João Coser (PT), que aparece com 17%.
Então, por que Pazolini mudaria de tática? Ao que tudo indica, está dando certo.
O eleitor de Vitória, hoje, tem simpatia por um perfil mais moderado.
Mas o prefeito poderia, digamos, ser mais incisivo.
Não foi uma resposta muito concreta, mas uma coisa Pazolini garantiu: "O aumento da arrecadação não vai vir do aumento de impostos".
Quando questionado sobre uma crítica comum que adversários fazem a ele, a de que Pazolini "isolou" Vitória, principalmente, por não ser aliado do governador Renato Casagrande (PSB), o prefeito evitou rebater os concorrentes.
Elencou parcerias firmadas entre a gestão municipal e o Palácio Anchieta, como uma delegacia da Polícia Civil que funciona em imóvel cedido pela prefeitura. Pazolini sustentou que "a população nunca foi prejudicada" pelo fato de ele o governador não serem próximos.
Em meio à pandemia de Covid-19, a ideia, em tese, era fiscalizar unidades hospitalares, mas isso ocorreu logo após Bolsonaro insuflar seus seguidores a invadirem unidades de saúde.
Como se sabe, para o então presidente da República, a doença que, por fim, matou mais de 700 mil brasileiros, era só "uma gripezinha".
Pazolini não respondeu objetivamente à questão, apenas afirmou que a ida ao Dório Silva, considerada, à época, uma "invasão" pela Secretaria Estadual de Saúde, ocorreu dentro da legalidade e que a data da "visita surpresa" foi uma "infeliz coincidência", ou seja, não atendeu à convocação de Bolsonaro.
Curiosamente, na ocasião, Pazolini e Assumção estavam lado a lado. O deputado do PL só não entrou no hospital porque estava... com Covid-19. Ficou no estacionamento da unidade enquanto os colegas realizavam a "inspeção".
Pazolini, em maio de 2022, acusou publicamente o governo Renato Casagrande (PSB) de tentar fraudar uma licitação pública. O caso teria ocorrido ainda em 2021.
Nesta segunda, na sabatina, falou a respeito sem dizer muita coisa. Considerou um "episódio encerrado" e avaliou que investigações são assim mesmo, podem resultar em alguma coisa ou ser arquivadas, e que o importante é que as instituições funcionaram.
Mas por que Pazolini demorou tanto tempo, meses, para denunciar publicamente, e às autoridades, o suposto caso de corrupção?
Aí veio a resposta mais abstrata de todas da sabatina:
"Isso varia de pessoa para pessoa, não tem dificuldade nenhuma. Essas coisas não são absolutas, não são como matemática, não são números rígidos e inflexíveis. E aí cada um tem o seu tempo e vai dosando isso ao longo da sua jornada. Enfim, o tempo não trata as coisas de maneira dura, ele não é tão concreto. É abstrato".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.