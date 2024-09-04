Casagrande deve atuar na eleição de Vitória? Luiz Paulo diz que não

O governador Renato Casagrande (PSB) não está, diretamente, no palanque de nenhum candidato a prefeito de Vitória, mas está, protocolarmente, ao lado de dois deles: João Coser (PT) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). O PSB, partido do chefe do Executivo estadual, aliás, integra a coligação do tucano.

O Palácio Anchieta atua, nos bastidores, para fortalecer adversários do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e, assim, fazer com que a eleição seja decidida em segundo turno.

O governador, pessoalmente, entretanto, na prática, não participa do pleito, o que poderia ocorrer na segunda etapa da eleição.

"Não acho certo o governador usar o poder que tem, que é ser é o de liderar o estado como um todo, para intervir em eleições municipais diretamente. Eu acho que ele está certo".

"Estou muito satisfeito com o posicionamento do governador Renato Casagrande. Se eu tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa", opinou Luiz Paulo.

Veja a sabatina, na íntegra, no vídeo no início deste texto.

Mas há dois problemas óbvios aí: se o tucano avalia que seria errado Casagrande subir em algum palanque, não vai poder aceitar o endosso público do governador, se um dia o socialista estiver disposto a fazer isso.

E outra coisa: Luiz Paulo, por tabela, assinala que o aliado não está fazendo o "certo" em outras cidades em que, explicitamente, apoia candidatos a prefeito.

Em Cariacica, por exemplo, Casagrande defende a reeleição de Euclério Sampaio (MDB). No último dia 26, o governador participou do lançamento da campanha do emedebista, em evento realizado em Jardim América.

Além da parceria CasaClério, há a CasaDinho, pois Casagrande também apoia abertamente a reeleição do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos).

Em Vitória, o governador tem o potencial de ser um bom cabo eleitoral. A Quaest mostra que a administração estadual é avaliada positivamente por 61% dos eleitores da Capital e 24% dos entrevistados afirmaram que votariam em um candidato apoiado pelo socialista mesmo sem conhecer tal candidato.

E João Coser, como fica nesta história?

O PSB foi levado para o lado de Luiz Paulo, principalmente, devido à atuação do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), que chegou a lançar-se pré-candidato a prefeito da Capital e, depois de desistir, garantiu que ficaria com um nome que se consolidasse no grupo do qual o tucano fazia parte.

E esse nome foi o do candidato do PSDB.

Além do PSB, outras siglas casagrandistas estão na coligação de Luiz Paulo, como o MDB e o União Brasil.

Coser tem apenas a federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e o PDT, outra legenda governista.

O petista é, hoje, mais competitivo que o outro ex-prefeito na corrida pela Prefeitura de Vitória.

João Coser tem 17% das intenções de voto e o tucano, 8%.

O Palácio até tentou levar o Podemos para o palanque do petista, mas não teve jeito.

A coluna apurou que, nos bastidores, Coser não está tão satisfeito quanto Luiz Paulo com o posicionamento, ou a falta de posicionamento, do governador em Vitória.

E não é que Casagrande se afaste do PT a todo custo, pragmaticamente. Até porque o Partido dos Trabalhadores integra o governo estadual e, nesta quarta-feira, o governador reuniu-se com o presidente Lula, maior liderança da sigla no país.

Foi uma reunião institucional, mas que contou também com fotos posadas e sorridentes entre os dois aliados.

Renato Casagrande visitou o presidente Lula (PT) nesta quarta-feira (4) Crédito: Ricardo Stuckert

Ao apoiar a reeleição de Arnaldinho e de Euclério, por exemplo, o governador corre bem menos risco de se "contaminar" com a eventual derrota de um aliado.

Os prefeitos de Vila Velha e Cariacica lideram as intenções de voto nos respectivos municípios e devem ser reeleitos em primeiro turno.

Mas Casagrande afirmou à coluna que pretende entrar em campo em prol da eleição de um candidato com chance menor de vitória, Weverson Meireles (PDT), na Serra.