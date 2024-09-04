Luiz Paulo propõe volta do Projeto Terra para combater pobreza em Vitória

Para combater a pobreza, propiciar os desenvolvimentos social e econômico de Vitória e garantir moradia de mais qualidade em Vitória, o candidato à prefeitura da Capital Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) propõe a volta do Projeto Terra, programa criado quando o político foi prefeito da cidade.
A ideia foi abordada em entrevista nesta quarta-feira (4) feita ao vivo por A Gazeta e CBN Vitória. Nos 40 minutos de conversa, ex-prefeito falou que a iniciativa contribui para reduzir os desafios da cidade e pode combater a violência.
Luiz Paulo também citou que vai trabalhar para fortalecer o turismo caso seja eleito. "A orla é o principal ativo da cidade. As belezas naturais podem atrair turistas, sendo porta de entrada para quem quer conhecer o Espírito Santo.
O candidato também falou de ações para combater a violência contra a mulher, como o oferecimento de cursos de qualificação. Confira acima na íntegra.
Mais entrevistas
As entrevistas com os candidatos da Capital tiveram início na segunda-feira (2), com o atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que busca a reeleição. Na terça-feira (3), o sabatinado foi o ex-prefeito João Coser (PT). Na quinta-feira (5), será a vez de Camila Valadão (Psol). Na semana passada, foram ouvidos os candidatos de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL). As entrevistas são conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.
Para participar da sabatina, os candidatos de Vitória precisam ter alcançado, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 28. No levantamento, superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8%; e Camila, com 7%.
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma entrevista com duração de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. Em Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu o índice, ao registrar 2% na pesquisa.
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.
Conforme o calendário das sabatinas, os candidatos às prefeituras da Serra e de Cariacica serão entrevistados nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios estabelecidos em Vitória e Vila Velha. Apenas cinco candidatos de cada município, que alcançaram a pontuação mínima, poderão ser entrevistados em cada rodada.
Confira a ordem das próximas entrevistas:
- Vitória: a partir do dia 2/9
- Serra: a partir do dia 9/9
- Cariacica: a partir do dia 16/9