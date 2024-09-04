Luiz Paulo propõe volta do Projeto Terra para combater pobreza em Vitória

Para combater a pobreza, propiciar os desenvolvimentos social e econômico de Vitória e garantir moradia de mais qualidade em Vitória, o candidato à prefeitura da Capital Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) propõe a volta do Projeto Terra, programa criado quando o político foi prefeito da cidade.

A ideia foi abordada em entrevista nesta quarta-feira (4) feita ao vivo por A Gazeta e CBN Vitória. Nos 40 minutos de conversa, ex-prefeito falou que a iniciativa contribui para reduzir os desafios da cidade e pode combater a violência.

Luiz Paulo também citou que vai trabalhar para fortalecer o turismo caso seja eleito. "A orla é o principal ativo da cidade. As belezas naturais podem atrair turistas, sendo porta de entrada para quem quer conhecer o Espírito Santo.

O candidato também falou de ações para combater a violência contra a mulher, como o oferecimento de cursos de qualificação. Confira acima na íntegra.

Mais entrevistas

Para participar da sabatina, os candidatos de Vitória precisam ter alcançado, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest , divulgada no último dia 28. No levantamento, superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8%; e Camila, com 7%.

A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. Em Vitória, apenas Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma entrevista com duração de 5 minutos, que será veiculada no sitee na rádio, após as sabatinas. Em Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu o índice, ao registrar 2% na pesquisa.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

Conforme o calendário das sabatinas, os candidatos às prefeituras da Serra e de Cariacica serão entrevistados nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios estabelecidos em Vitória e Vila Velha. Apenas cinco candidatos de cada município, que alcançaram a pontuação mínima, poderão ser entrevistados em cada rodada.

Confira a ordem das próximas entrevistas:

Vitória: a partir do dia 2/9

a partir do dia 2/9 Serra: a partir do dia 9/9

a partir do dia 9/9 Cariacica: a partir do dia 16/9