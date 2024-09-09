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Eleições 2024

Ipec: Scaramussa tem 45% e Marianelli tem 31% na disputa para a Prefeitura de Linhares

Quatro candidatos estão na disputa pelo comando do Executivo da principal cidade do Norte capixaba no pleito deste ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 set 2024 às 19:07

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 19:07

Lucas Scaramussa (Podemos) e Bruno Marianelli (Republicanos) na disputa pela Prefeitura de Linhares
Lucas Scaramussa (Podemos) e Bruno Marianelli (Republicanos) estão na disputa pela Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
O deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos) lidera a disputa pela Prefeitura de Linhares, com 45% das intenções de voto. É o que mostra a primeira rodada da pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na maior cidade do Norte capixaba, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (9). O levantamento refere-se ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Em segundo lugar na pesquisa, aparece o atual prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), com 31%. O mandatário assumiu o comando da prefeitura em março de 2022, após Guerino Zanon (PSD) renunciar ao cargo de chefe do Executivo municipal para entrar na disputa pelo governo do Estado nas eleições daquele ano. 
Na sequência, surgem Maurinho Rossoni (PL), mencionado por 8% dos entrevistados, e Galego (PT), com 3% das intenções de voto. Considerando a margem de erro da pesquisa, de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, ambos estão tecnicamente empatados.
Ainda no cenário estimulado, 7% dizem que votarão em branco ou anularão o voto, enquanto outros 7% não sabem em quem vão votar ou não responderam ao levantamento. 
Já na abordagem espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, 30% citam Scaramussa. Na sequência, aparece Marianelli, com 20% das menções. Em seguida, estão Rossoni (4%) e Galego (1%). A maioria (34%) diz que não sabe ou prefere não opinar, enquanto 9% afirmam que votarão em branco ou nulo e 2% citam outros nomes. 
Ipec: Scaramussa tem 45% e Marianelli tem 31% na disputa para a Prefeitura de Linhares

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

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