Lula autoriza uso das Forças Armadas para segurança das eleições de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou o decreto que autoriza a utilização das Forças Armadas durante as eleições de 2024, visando garantir tanto o processo de votação quanto a apuração dos resultados. O decreto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), estabelece que a atuação dos militares será feita conforme as necessidades identificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).