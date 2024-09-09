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Eleições 2024

Lula autoriza uso das Forças Armadas para segurança das eleições de 2024

O decreto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), estabelece que a atuação dos militares será feita conforme as necessidades identificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

09 set 2024 às 08:56

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 08:56

Urna eletrônica, eleições
Segurança nas eleições. Presidente Lula garante presença das Forças Armadas no pleito Crédito: Divulgação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou o decreto que autoriza a utilização das Forças Armadas durante as eleições de 2024, visando garantir tanto o processo de votação quanto a apuração dos resultados. O decreto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), estabelece que a atuação dos militares será feita conforme as necessidades identificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O tribunal será responsável por definir tanto as localidades quanto o período de atuação das Forças Armadas, conforme os termos das requisições feitas pelo próprio TSE, garantindo a segurança durante o pleito eleitoral.

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