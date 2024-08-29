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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos a prefeito em Linhares

Três nomes estão na disputa pelo comando do Executivo no município do Norte capixaba, dois a menos do que a fase das pré-candidaturas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 ago 2024 às 15:54

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 15:54

Maior colégio eleitoral do Norte do Espírito Santo, Linhares tem três candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas Eleições 2024. São dois nomes a menos que as cinco pré-candidaturas anunciadas antes do período eleitoral na disputa pelo comando do Executivo municipal. 
Um dos postulantes é o atual prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), que assumiu a prefeitura em 2022, após Guerino Zanon (PSD) deixar o comando da cidade para se candidatar a governador. Ele busca a reeleição, tendo como vice Dr Cardia (MDB). A chapa conta com o apoio dos partidos Republicanos, PSD, Novo, MDB, Avante, Agir, PMB, DC e PP, do ex-deputado estadual Marcos Garcia, que desistiu da pré-candidatura para apoiar a atual gestão
A disputa contava com Galego (PT), mas ele protocolou a renúncia no dia 11 de setembro e desistiu de ser candidato. Aposentado e candidato sem sucesso ao cargo de deputado federal em 2010, ele tinha como vice Teobaldo Heleodoro (PCdoB). A chapa havia sido decidida às vésperas do fechamento da data de confirmação das candidaturas, uma vez que a aposta inicial do partido era no nome de José Carlos Elias, impedido de se filiar à legenda pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e alvo de processos na Justiça Eleitoral.
A lista de candidatos tem também o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), com Franco Fiorot (União Brasil) como vice. A coligação é formada pelos partidos Podemos, PSB, PDT, PRD, União Brasil e a Federação PSDB/Cidadania. Mais à direita, há a candidatura do engenheiro-agrônomo Maurinho Rossoni (PL) e do seu vice Florindo Goltara Neto (PL). Eles contam com o apoio do PL e PRTB. 
Confira abaixo o perfil dos candidatos:

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