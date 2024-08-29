Veja o perfil dos candidatos a prefeito em Linhares

A lista de candidatos tem também o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), com Franco Fiorot (União Brasil) como vice. A coligação é formada pelos partidos Podemos, PSB, PDT, PRD, União Brasil e a Federação PSDB/Cidadania. Mais à direita, há a candidatura do engenheiro-agrônomo Maurinho Rossoni (PL) e do seu vice Florindo Goltara Neto (PL). Eles contam com o apoio do PL e PRTB.