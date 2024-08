PP desiste de pré-candidatura e volta a apoiar Bruno Marianelli em Linhares

Partido apostava no nome do ex-deputado estadual Marcos Garcia após desembarcar da base de apoio ao atual prefeito e tentar emplacar uma candidatura própria

Em conversa com a reportagem de A Gazeta , na tarde desta quarta-feira (31), Marcos Garcia destacou que, por mais que o PP seja um partido grande, era necessário, na atual conjuntura política de Linhares, formar alianças com outras legendas.

“A eleição ficou polarizada, é difícil construir uma candidatura em uma eleição polarizada. Entendendo a boa atuação da gestão do atual prefeito e a afinidade dele com nosso deputado Da Vitória e o Evair de Melo, a executiva estadual e a municipal chegaram a essa decisão”, justificou Garcia.

A convenção do PP em Linhares também ocorrerá nesta quinta-feira (1º), mas será antes da do Republicanos. Após decidir os vereadores a compor a chapa progressista, os membros do partido irão para o evento de Bruno Marianelli, marcar presença no palanque do prefeito.