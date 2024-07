Justiça proíbe Vidigal de pintar muros de verde na Serra

Juíza eleitoral afirmou que pintura e adesivagem em quaisquer bens do município nessa cor são exemplos de uso da máquina pública para favorecer o pré-candidato apoiado pelo prefeito e determinou multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento

Vidigal anunciou que não disputará a reeleição e colocou o nome de Weverson como aposta para o partido permanecer no comando do Executivo municipal.

A decisão decorre de uma ação inibitória ajuizada pelo partido Agir, que alegou abuso de poder político e pediu a suspensão de atos de pinturas ou adesivagem na cor verde por Vidigal na Serra. A legenda solicitou ainda que as pinturas e adesivagens já realizadas no período de pré-campanha sejam removidas, com multa não inferior a R$ 40 mil.