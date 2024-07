João Coser é condenado por impulsionar posts críticos a Pazolini

Decisão da Justiça Eleitoral decorre de uma representação feita pelo partido do prefeito, alegando que o impulsionamento de postagens negativas a um candidato não é permitido

O deputado estadual João Coser (PT) , pré-candidato a prefeito de Vitória , foi condenado na 52ª Zona Eleitoral pela prática de propaganda eleitoral antecipada, por impulsionar publicações com conteúdo crítico à gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) , que busca a reeleição. A condenação é resultado de uma representação feita pelo Republicanos à Justiça Eleitoral.

Na representação, o partido do prefeito sustenta que as críticas teriam sido impulsionadas no Facebook, contrariando a legislação de propaganda eleitoral, que não permite impulsionamento de conteúdo negativo em pré-campanha ou em campanha. A legenda alega ainda que os seguidores obtidos com a publicação desses conteúdos deveriam ser excluídos.