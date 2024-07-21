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Eleições 2024

Convenção Psol-Rede confirma Camila Valadão como candidata em Vitória

Macaciel Breda (Rede) foi oficializado como vice na chapa. A lista de pré-candidatos a vereador na capital também foi divulgada
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

21 jul 2024 às 14:12

Publicado em 21 de Julho de 2024 às 14:12

Convenção da federação Psol Rede confirma Camila Valadão como candidata à Prefeitura de Vitória
Convenção da federação Psol Rede confirma Camila Valadão como candidata à Prefeitura de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Os partidos Psol e Rede oficializaram neste domingo (21) a candidatura da deputada estadual Camila Valadão (Psol) à Prefeitura de Vitória, com Macaciel Breda (Rede) como vice.
Em seu discurso, sem citar diretamente o fato de Vitória ter outra pré-candidatura de esquerda (a do ex-prefeito João Coser (PT), Camila afirmou que tem autoridade para concorrer ao Executivo. O motivo é seu bom desempenho em eleições passadas, tendo sido a mulher com a maior votação da história da Assembleia Legislativa, em 2022, e a primeira negra eleita para vereadora na Capital e segunda mais votada, em 2020.
“É importante ter várias candidaturas para dialogar com a diversidade desta cidade. Tem espaço para mais de uma candidatura no campo da esquerda. A eleição será definida no segundo turno. Da nossa parte, a gente tem toda a disposição para, lá na frente, dialogar com outros partidos do mesmo campo político”, declarou à reportagem de A Gazeta após a convenção.
Ela também afirmou que o plano de governo continua em elaboração, mas que o primeiro compromisso é o de ter uma gestão diversa e plural, incluindo a promessa de, se eleita, formar seu secretariado com mais da metade de mulheres: “Em conjunto com a Rede, estamos no processo de formulação a partir de um programa que escute a população, inclusive com rodadas de debate. Não queremos estabelecer prioridades da nossa cabeça, defendemos uma gestão participativa, vendo as necessidades dos bairros e das regiões”.
A convenção foi realizada na Câmara de Vereadores de Vitória, com a presença da presidente nacional do Psol, Paula Coradi; do porta-voz nacional da Rede, Wesley Diógenes; da deputada federal Sâmia Bonfim (Psol); além de representantes estaduais e municipais das duas siglas e de diversos movimentos sociais. A chapa dos pré-candidatos a vereador na capital também foi oficializada na ocasião.

Convenção da federação Psol e Rede confirmam Camila Valadão como candidata à Prefeitura de Vitória

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Vice de Camila Valadão é definido em Vitória

Camila Valadão, que tem 39 anos, classificou a escolha de seu companheiro de chapa, que tem 62, como um “encontro de gerações”: “Foi uma indicação muito importante. Nosso vice chega de uma maneira muito generosa, eu sou uma mulher com experiência no Parlamento, ele tem um acúmulo histórico e político no nosso Estado”.
“As nossas diferenças só somam”, concordou Macaciel Breda, que é administrador e tem atuação em gestão pública, em organizações sociais e em partidos políticos, como dirigente e candidato. Tem passagens pelas secretarias de Estado da Agricultura e do Meio Ambiente. Também já atuou como consultor e assessor parlamentar. Tem, ainda, experiência no agronegócio, com atuação em projetos de desenvolvimento regional.
Confirmando a tendência de nacionalização do debate na corrida municipal, diversos discursos fizeram menção ao bolsonarismo. A deputada federal Sâmia Bonfim citou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Já a presidente nacional do Psol, Paula Coradi, que é capixaba, fez referência ao atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e ao pré-candidato do PL, o deputado estadual Capitão Assumção: “Vamos enfrentar o bolsonarismo em dose dupla, um delegado e um capitão. Temos a missão de conquistar os corações das pessoas para esse projeto”.

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