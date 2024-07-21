Convenção Psol-Rede confirma Camila Valadão como candidata em Vitória

Convenção da federação Psol Rede confirma Camila Valadão como candidata à Prefeitura de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Em seu discurso, sem citar diretamente o fato de Vitória ter outra pré-candidatura de esquerda (a do ex-prefeito João Coser (PT), Camila afirmou que tem autoridade para concorrer ao Executivo. O motivo é seu bom desempenho em eleições passadas, tendo sido a mulher com a maior votação da história da Assembleia Legislativa, em 2022, e a primeira negra eleita para vereadora na Capital e segunda mais votada, em 2020.

“É importante ter várias candidaturas para dialogar com a diversidade desta cidade. Tem espaço para mais de uma candidatura no campo da esquerda. A eleição será definida no segundo turno. Da nossa parte, a gente tem toda a disposição para, lá na frente, dialogar com outros partidos do mesmo campo político”, declarou à reportagem de A Gazeta após a convenção.

Ela também afirmou que o plano de governo continua em elaboração, mas que o primeiro compromisso é o de ter uma gestão diversa e plural, incluindo a promessa de, se eleita, formar seu secretariado com mais da metade de mulheres: “Em conjunto com a Rede, estamos no processo de formulação a partir de um programa que escute a população, inclusive com rodadas de debate. Não queremos estabelecer prioridades da nossa cabeça, defendemos uma gestão participativa, vendo as necessidades dos bairros e das regiões”.

A convenção foi realizada na Câmara de Vereadores de Vitória, com a presença da presidente nacional do Psol, Paula Coradi; do porta-voz nacional da Rede, Wesley Diógenes; da deputada federal Sâmia Bonfim (Psol); além de representantes estaduais e municipais das duas siglas e de diversos movimentos sociais. A chapa dos pré-candidatos a vereador na capital também foi oficializada na ocasião.

Convenção da federação Psol e Rede confirmam Camila Valadão como candidata à Prefeitura de Vitória

Camila Valadão, que tem 39 anos, classificou a escolha de seu companheiro de chapa, que tem 62, como um “encontro de gerações”: “Foi uma indicação muito importante. Nosso vice chega de uma maneira muito generosa, eu sou uma mulher com experiência no Parlamento, ele tem um acúmulo histórico e político no nosso Estado”.

“As nossas diferenças só somam”, concordou Macaciel Breda, que é administrador e tem atuação em gestão pública, em organizações sociais e em partidos políticos, como dirigente e candidato. Tem passagens pelas secretarias de Estado da Agricultura e do Meio Ambiente. Também já atuou como consultor e assessor parlamentar. Tem, ainda, experiência no agronegócio, com atuação em projetos de desenvolvimento regional.