Luiz Paulo lança candidatura com críticas a Pazolini e ao PT

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) foi oficializado candidato à prefeitura da Capital, na manhã deste sábado (20), em convenção conjunta entre a Federação PSDB/Cidadania e os partidos PSB, PMB e União Brasil. O evento foi marcado por críticas à atual gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos) e ao PT.
Em seu discurso, Luiz Paulo afirmou que a atual administração não merece um segundo mandato, pois não dialoga com as comunidades e o Poder Legislativo. “É uma administração que acha que governar é gastar o dinheiro do Tesouro, nomear os amigos e demitir os inimigos”, declarou.
O agora candidato pelo PSDB disse que o principal problema da cidade hoje é a violência, relembrando o discurso de Pazolini, em 2020, de que a "segurança pública seria tratada no gabinete do prefeito".
“A violência e a criminalidade assustam a cidade. A prefeitura fingiu que podia liderar essa questão sozinha. A segurança vai mal porque o prefeito administra equivocadamente o trabalho da Guarda. Não é papel dela subir morro de colete e tirar foto para o Instagram. A Guarda precisa trabalhar em parceria com a Polícia Militar. Fazer do medo da população uma arma política para se promover, com a espetacularização do medo, eu acho um crime”.
O psdbista também criticou a candidatura de João Coser (PT) e afirmou que o petista não é uma alternativa para o eleitorado da cidade.
“A candidatura do PT, não é a alternativa, não é ela que vai mudar, em primeiro lugar porque não tem vontade, não sabe fazer frente ampla, não sabe trabalhar com gente diferente, o sectarismo vem de nascença", afirmou Luiz Paulo. “Eles não são a alternativa que precisamos, para derrotar o atual prefeito de Vitória, precisamos de unir, capacidade de união, capacidade de generosidade política para trazer todos que compreendem dessa maneira o futuro da nossa Capital”, completou o candidato.
Vice-prefeita e pré-candidata presente
Presente na mesa de aliados de Luiz Paulo, a vice-prefeita de Vitória e pré-candidata pelo Podemos, Capitã Estéfane, foi citada pelo psdbista em meio ao discurso crítico a Pazolini.
“O atual prefeito te desrespeitou. Ele não pode nem viajar, ir à África do Sul, conhecer Waterfront, que ele fala que vai fazer em Vitória, mas ele não pode ir lá, porque ele teria que passar a prefeitura para você e parece que ele não quer”, declarou o candidato.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta no fim do evento, Estéfane disse que dialoga com outros pré-candidatos, mas que não vai abrir mão de liderar uma chapa majoritária como candidata a prefeita da Capital.
Apoio de fora
Durante o evento, foi exibido um vídeo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), em apoio à campanha de Luiz Paulo em Vitória.
Paes relembrou que Luiz Paulo, enquanto prefeito, era um modelo para outros políticos da época. "Eu sempre sonhei em ser prefeito do Rio e me inspirava no exemplo do Luiz Paulo Vellozo Lucas. E esse prefeito, que é um exemplo para todos nós, vai voltar a governar Vitória e fazer a cidade um lugar ainda melhor para a sua gente”, declarou.
Neste mesmo sábado, Paes também terá sua candidatura oficializada no Rio de Janeiro, onde busca a reeleição.