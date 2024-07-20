Luiz Paulo lança candidatura com críticas a Pazolini e ao PT

Luiz Paulo é confirmado candidato à Prefeitura de Vitória em convenção realizada neste sábado (20) Crédito: Ricardo Medeiros

Em seu discurso, Luiz Paulo afirmou que a atual administração não merece um segundo mandato, pois não dialoga com as comunidades e o Poder Legislativo. “É uma administração que acha que governar é gastar o dinheiro do Tesouro, nomear os amigos e demitir os inimigos”, declarou.

O agora candidato pelo PSDB disse que o principal problema da cidade hoje é a violência, relembrando o discurso de Pazolini , em 2020, de que a "segurança pública seria tratada no gabinete do prefeito".

“A violência e a criminalidade assustam a cidade. A prefeitura fingiu que podia liderar essa questão sozinha. A segurança vai mal porque o prefeito administra equivocadamente o trabalho da Guarda. Não é papel dela subir morro de colete e tirar foto para o Instagram. A Guarda precisa trabalhar em parceria com a Polícia Militar. Fazer do medo da população uma arma política para se promover, com a espetacularização do medo, eu acho um crime”.

O psdbista também criticou a candidatura de João Coser (PT) e afirmou que o petista não é uma alternativa para o eleitorado da cidade.

“A candidatura do PT, não é a alternativa, não é ela que vai mudar, em primeiro lugar porque não tem vontade, não sabe fazer frente ampla, não sabe trabalhar com gente diferente, o sectarismo vem de nascença", afirmou Luiz Paulo. “Eles não são a alternativa que precisamos, para derrotar o atual prefeito de Vitória, precisamos de unir, capacidade de união, capacidade de generosidade política para trazer todos que compreendem dessa maneira o futuro da nossa Capital”, completou o candidato.

Vice-prefeita e pré-candidata presente

Presente na mesa de aliados de Luiz Paulo, a vice-prefeita de Vitória e pré-candidata pelo Podemos, Capitã Estéfane , foi citada pelo psdbista em meio ao discurso crítico a Pazolini.

“O atual prefeito te desrespeitou. Ele não pode nem viajar, ir à África do Sul, conhecer Waterfront, que ele fala que vai fazer em Vitória, mas ele não pode ir lá, porque ele teria que passar a prefeitura para você e parece que ele não quer”, declarou o candidato.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta no fim do evento, Estéfane disse que dialoga com outros pré-candidatos, mas que não vai abrir mão de liderar uma chapa majoritária como candidata a prefeita da Capital.

Apoio de fora

Durante o evento, foi exibido um vídeo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), em apoio à campanha de Luiz Paulo em Vitória.

Paes relembrou que Luiz Paulo, enquanto prefeito, era um modelo para outros políticos da época. "Eu sempre sonhei em ser prefeito do Rio e me inspirava no exemplo do Luiz Paulo Vellozo Lucas. E esse prefeito, que é um exemplo para todos nós, vai voltar a governar Vitória e fazer a cidade um lugar ainda melhor para a sua gente”, declarou.