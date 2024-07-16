Camila Valadão vai anunciar vice em convenção no domingo (21)

A deputada estadual Camila Valadão (Psol), pré-candidata à Prefeitura de Vitória, vai anunciar seu vice no próximo domingo (21), durante a convenção do Psol e da Rede, na Câmara de Vitória. O evento está marcado para as 9h da manhã e contará com importantes nomes do Psol a nível nacional.
“A expectativa é grande para o próximo domingo, quando o nosso partido, em conjunto com a Rede também, que deve acompanhar a nossa convenção, vai confirmar o nosso nome para a pré-candidatura na disputa da Prefeitura Municipal de Vitória. O nome (do vice) vem sendo amplamente debatido dentro da federação Psol-Rede, e a expectativa é de que represente um forte aliado na busca por uma Vitória mais inclusiva e diversa”, destacou a pré-candidata.
No início do mês, Camila Valadão havia dito que puxaria um nome da militância da federação formada pelo Psol com a Rede. Isso deve ocorrer porque não foram realizadas parcerias com outras legendas na Capital. Sobre a candidatura de vereadores dos partidos que compõem a legenda, a deputada acredita que a chapa estará completa.
Presenças nacionais
Um dos nomes já confirmados para a convenção é o da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol), que pretende fortalecer a união entre as lideranças do partido e manifestar o apoio à candidatura de Camila Valadão. A presidenta nacional do PSOL, Paula Coradi, também já confirmou a presença no evento.
Em 2020, Camila Valadão foi a primeira mulher negra eleita vereadora em Vitória; já em 2022, ela se tornou a deputada estadual mais votada da história do Espírito Santo.