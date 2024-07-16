Camila Valadão vai anunciar vice em convenção no domingo (21)

“A expectativa é grande para o próximo domingo, quando o nosso partido, em conjunto com a Rede também, que deve acompanhar a nossa convenção, vai confirmar o nosso nome para a pré-candidatura na disputa da Prefeitura Municipal de Vitória. O nome (do vice) vem sendo amplamente debatido dentro da federação Psol-Rede, e a expectativa é de que represente um forte aliado na busca por uma Vitória mais inclusiva e diversa”, destacou a pré-candidata.