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Eleições 2024

Pazolini na convenção do PP: "Vitória é 21"

Prefeito de Vitória somou os números de urna do Republicanos e do partido que apresentou três nomes como opção de vice

Públicado em 

27 jul 2024 às 19:05
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lorenzo Pazolini discursa na convenção do PP de Vitória
Lorenzo Pazolini discursa na convenção do PP de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), adia o quanto possível declarar-se candidato à reeleição, embora, na prática, comporte-se como tal há um bom tempo. 
A convenção "enxuta" que vai torná-lo, oficialmente, um participante da corrida de 2024 está marcada para o próximo dia 2, mas, neste sábado (27), o prefeito compareceu à convenção do PP, na Câmara Municipal.
Lá, Pazolini discursou e disse que "Vitória é 21". É a soma de 11, o número de urna do PP, e 10, o do Republicanos.
O Progressistas é o maior dos partidos aliados ao prefeito e registrou, em ata, três possíveis opções para figurar como vice na chapa do republicano: o presidente da Câmara, Leandro Piquet, a empresária Cris Samorini e o presidente municipal do partido, Marcos Delmaestro. 
O martelo ainda não foi batido, uma vez que Pazolini, formalmente, não teve a candidatura homologada.
Pouco antes, o ex-secretário municipal de Governo, Aridelmo Teixeira (Novo), apelidado de "o vice dos sonhos" do prefeito, cumpriu uma agenda bem ao estilo campanha eleitoral ao lado de Pazolini, cumprimentando eleitores na feira de Goiabeiras.
Lorenzo Pazolini e Aridelmo Teixeira
Lorenzo Pazolini e Aridelmo Teixeira Crédito: Reprodução/Instagram
Mas, na convenção municipal do Novo, na sexta-feira (26), Pazolini não se fez presente.
Os progressistas solicitaram a vaga de vice e contam com ela, independentemente de sonhos individuais de quem quer que seja.
Houve uma mudança no estilo da convenção do Republicanos de Vitória, que, inicialmente, seria um grande evento no Recreio dos Olhos, em Tabuazeiro, e, logo depois, foi transferida para a sede do partido, na Enseada do Suá.
Algo menor, sem público. Delmaestro, como representante do PP, porém, está entre os convidados.
 O fato é que a candidatura de Pazolini à reeleição nunca foi uma dúvida. A escolha do vice é o único suspense em questão.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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