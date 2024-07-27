Pazolini na convenção do PP: "Vitória é 21"

Lorenzo Pazolini discursa na convenção do PP de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), adia o quanto possível declarar-se candidato à reeleição, embora, na prática, comporte-se como tal há um bom tempo.

Lá, Pazolini discursou e disse que "Vitória é 21". É a soma de 11, o número de urna do PP, e 10, o do Republicanos.

O Progressistas é o maior dos partidos aliados ao prefeito e registrou, em ata, três possíveis opções para figurar como vice na chapa do republicano: o presidente da Câmara, Leandro Piquet, a empresária Cris Samorini e o presidente municipal do partido, Marcos Delmaestro.

O martelo ainda não foi batido, uma vez que Pazolini, formalmente, não teve a candidatura homologada.

Pouco antes, o ex-secretário municipal de Governo, Aridelmo Teixeira (Novo), apelidado de "o vice dos sonhos" do prefeito, cumpriu uma agenda bem ao estilo campanha eleitoral ao lado de Pazolini, cumprimentando eleitores na feira de Goiabeiras.

Lorenzo Pazolini e Aridelmo Teixeira Crédito: Reprodução/Instagram

Mas, na convenção municipal do Novo, na sexta-feira (26), Pazolini não se fez presente.

Os progressistas solicitaram a vaga de vice e contam com ela, independentemente de sonhos individuais de quem quer que seja.

Houve uma mudança no estilo da convenção do Republicanos de Vitória, que, inicialmente, seria um grande evento no Recreio dos Olhos, em Tabuazeiro, e, logo depois, foi transferida para a sede do partido, na Enseada do Suá.

Algo menor, sem público. Delmaestro, como representante do PP, porém, está entre os convidados.