Majeski vai ajudar no plano de governo de Assumção em Vitória

Ex-deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Ana Salles/Ales

Neste sábado (27), Assumção agradeceu publicamente ao auxílio do ex-pedetista durante a convenção do PL de Vitória . O ex-deputado não participou do evento, mas, à coluna, confirmou que concordou em ajudar o candidato do PL pontualmente, com sugestões sobre a gestão da educação municipal.

Majeski frisou, entretanto, que isso não significa um endosso eleitoral:

"Não declarei apoio a ninguém, mas qualquer pessoa que me procurar para ajudar a elaborar um plano para a educação eu não terei problema nenhum em ajudar. Antes de qualquer coisa, tenho um compromisso enorme com a educação de qualidade e inclusiva".

"E o Capitão Assumção é um amigo. A gente diverge em uma infinidade de pontos de vista, de opiniões políticas e de ideologia, mas é um dos deputados mais respeitosos, amigo e solidário que eu tive na Assembleia. Ajudá-lo a fazer um plano para a educação não significa apoiar a candidatura, propriamente", acrescentou.

O ex-deputado estadual é professor de Geografia e tem a educação como uma de suas principais bandeiras.

Assumção tem a imagem bastante ligada ao bolsonarismo radical e a associação entre ele e Majeski, apesar dos vários poréns elencados pelo ex-deputado estadual, despertou críticas de parte dos eleitores.

Majeski se desfiliou do PDT após anunciar que não concorreria à Prefeitura de Vitória.

HUDSON LEAL A ASSUMÇÃO

Na semana passada, uma fonte da coluna contou que Assumção não estava totalmente isolado, apenas com o apoio do PL em Vitória, graças à ação de um improvável aliado, o deputado estadual Hudson Leal (Republicanos).

Foi Hudson, de acordo com uma pessoa próxima ao candidato do PL, que garantiu a subida do partido Agir no palanque.

Neste sábado, o próprio Assumção afirmou, em discurso, que Hudson Leal, apesar de integrar o partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, está ao lado do PL na disputa pela prefeitura da Capital.