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Eleições 2024

Majeski vai ajudar no plano de governo de Assumção em Vitória

A colaboração do ex-deputado estadual é no tema "educação", mas ele diz que isso não significa apoio à candidatura do parlamentar do PL

Públicado em 

27 jul 2024 às 16:24
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Sergio Majeski
Ex-deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Ana Salles/Ales
O ex-deputado estadual Sergio Majeski (sem partido) vai ajudar a elaborar o plano de governo do candidato do PL à Prefeitura de Vitória, Capitão Assumção. Majeski chegou a lançar pré-candidatura a prefeito da Capital, mas alegou que o PDT, partido ao qual estava filiado, não lhe deu o suporte necessário e desistiu de concorrer.
Neste sábado (27), Assumção agradeceu publicamente ao auxílio do ex-pedetista durante a convenção do PL de Vitória. O ex-deputado não participou do evento, mas, à coluna, confirmou que concordou em ajudar o candidato do PL pontualmente, com sugestões sobre a gestão da educação municipal.
Majeski frisou, entretanto, que isso não significa um endosso eleitoral:
"Não declarei apoio a ninguém, mas qualquer pessoa que me procurar para ajudar a elaborar um plano para a educação eu não terei problema nenhum em ajudar. Antes de qualquer coisa, tenho um compromisso enorme com a educação de qualidade e inclusiva".
"E o Capitão Assumção é um amigo. A gente diverge em uma infinidade de pontos de vista, de opiniões políticas e de ideologia, mas é um dos deputados mais respeitosos, amigo e solidário que eu tive na Assembleia. Ajudá-lo a fazer um plano para a educação não significa apoiar a candidatura, propriamente", acrescentou.
No domingo (28), Majeski publicou um vídeo no Instagram para reforçar que não vai fazer campanha para Assumção e que atenderia ao pedido de qualquer candidato que lhe pedisse sugestões.
O ex-deputado estadual é professor de Geografia e tem a educação como uma de suas principais bandeiras. 
Assumção tem a imagem bastante ligada ao bolsonarismo radical e a associação entre ele e Majeski, apesar dos vários poréns elencados pelo ex-deputado estadual, despertou críticas de parte dos eleitores.
Majeski se desfiliou do PDT após anunciar que não concorreria à Prefeitura de Vitória.
HUDSON LEAL A ASSUMÇÃO
Na semana passada, uma fonte da coluna contou que Assumção não estava totalmente isolado, apenas com o apoio do PL em Vitória, graças à ação de um improvável aliado, o deputado estadual Hudson Leal (Republicanos).
Foi Hudson, de acordo com uma pessoa próxima ao candidato do PL, que garantiu a subida do partido Agir no palanque.
Neste sábado, o próprio Assumção afirmou, em discurso, que Hudson Leal, apesar de integrar o partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, está ao lado do PL na disputa pela prefeitura da Capital.
Na segunda-feira (29), após a publicação deste texto, Hudson confirmou à coluna o relato do candidato do PL e ainda fez críticas a Pazolini: "Vou ficar com Assumção".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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