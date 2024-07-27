Chapa puro-sangue: Novo mantém candidato a prefeito da Serra

"Fizemos uma análise criteriosa sobre o que é necessário para o partido crescer. Queremos um projeto político diferente, que é maior do que fazer coligação para participação em eventuais governos", avaliou.
"O partido tem projeto para o futuro e 17 candidatos a vereador na Serra", complementou.
No domingo (28), o Novo vai homologar, em convenção, a candidatura de Wilson Zon a prefeito em chapa puro-sangue. A vaga de vice vai ser ocupada pelo médico Willian Lessa (Novo).
Zon é o único pré-candidato a prefeito que o Novo tem na Grande Vitória. No Espírito Santo, a legenda lançou Júnior da Pague Fácil, em Ibatiba, Dayson Marcelo, em São Gabriel da Palha, e Vinicius Bragatto, em Colatina. Este, aliás, é chamado de "a estrela do partido" pelo presidente estadual da legenda, Iuri Aguiar.