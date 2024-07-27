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Eleições 2024

Chapa puro-sangue: Novo mantém candidato a prefeito da Serra

O empresário Wylson Zon vai ser confirmado em convenção no domingo (28). Conversas com três concorrentes na cidade não evoluíram

Públicado em 

27 jul 2024 às 13:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Wilson Zon, candidato a prefeito da Serra pelo Novo
Wilson Zon, pré-candidato a prefeito da Serra pelo Novo Crédito: Divulgação/Novo
O empresário Wylson Zon (Novo), pré-candidato a prefeito da Serra, mantinha conversas com os concorrentes Audifax Barcelos (PP), Igor Elson (PL) e Pablo Muribeca (Republicanos). Os diálogos poderiam culminar na retirada do nome de Zon do páreo e na aliança com um dos três. Neste sábado (27), entretanto, o empresário afirmou à coluna que o Novo decidiu manter a candidatura própria.
"Fizemos uma análise criteriosa sobre o que é necessário para o partido crescer. Queremos um projeto político diferente, que é maior do que fazer coligação para participação em eventuais governos", avaliou.
"O partido tem projeto para o futuro e 17 candidatos a vereador na Serra", complementou.
No domingo (28), o Novo vai homologar, em convenção, a candidatura de Wilson Zon a prefeito em chapa puro-sangue. A vaga de vice vai ser ocupada pelo médico Willian Lessa (Novo).
Zon é o único pré-candidato a prefeito que o Novo tem na Grande Vitória. No Espírito Santo, a legenda lançou Júnior da Pague Fácil, em Ibatiba, Dayson Marcelo, em São Gabriel da Palha, e Vinicius Bragatto, em Colatina. Este, aliás, é chamado de "a estrela do partido" pelo presidente estadual da legenda, Iuri Aguiar.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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