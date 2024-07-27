Chapa puro-sangue: Novo mantém candidato a prefeito da Serra

Wilson Zon, pré-candidato a prefeito da Serra pelo Novo Crédito: Divulgação/Novo

O empresário Wylson Zon (Novo), pré-candidato a prefeito da Serra, mantinha conversas com os concorrentes Audifax Barcelos (PP), Igor Elson (PL) e Pablo Muribeca (Republicanos) . Os diálogos poderiam culminar na retirada do nome de Zon do páreo e na aliança com um dos três. Neste sábado (27), entretanto, o empresário afirmou à coluna que o Novo decidiu manter a candidatura própria.

"Fizemos uma análise criteriosa sobre o que é necessário para o partido crescer. Queremos um projeto político diferente, que é maior do que fazer coligação para participação em eventuais governos", avaliou.

"O partido tem projeto para o futuro e 17 candidatos a vereador na Serra", complementou.

No domingo (28), o Novo vai homologar, em convenção, a candidatura de Wilson Zon a prefeito em chapa puro-sangue. A vaga de vice vai ser ocupada pelo médico Willian Lessa (Novo).