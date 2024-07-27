"Se ele topar, está pronto", diz Magno sobre Polese disputar governo do ES

Aos 27 anos, o jovem está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Antes do pleito de 2022, ganhou visibilidade ao publicar vídeos em redes sociais com críticas ao governador Renato Casagrande (PSB).
A coluna questionou Polese, que prestigiou a convenção do PL de Vitória, sobre a possibilidade de concorrer ao Palácio Anchieta.
"O pessoal fala, acho, por conta de eu ser jovem e aí colocam uma projeção para o futuro. O Magno fala, o capitão (Assumção) fala, às vezes, disso, mas não tem nada certo", respondeu.
A sigla planeja lançar o deputado federal Gilvan da Federal ao Senado, pode ainda ter candidato à outra vaga de senador que vai estar em disputa e não descarta concorrer ao governo estadual.
Questionado, neste sábado (27), se Lucas Polese poderia ser o candidato ao Executivo estadual, Magno não titubeou:
Em 2022, o candidato do PL ao Palácio Anchieta foi ex-deputado federal Carlos Manato, que disputou, sem sucesso, o segundo turno contra Casagrande.
Manato, contudo, está em pé de guerra com o PL e vice-versa
. Há uma querela quanto a dívidas de campanha. Dívidas essas não reconhecidas pelo partido. Já Manato diz ter sido vítima de uma promessa não cumprida.