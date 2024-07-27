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Em 2026

"Se ele topar, está pronto", diz Magno sobre Polese disputar governo do ES

Jovem deputado estadual foi mencionado como aposta do PL que, como o presidente estadual do partido já havia ressaltado, está de olho, mesmo, em 2026

Públicado em 

27 jul 2024 às 15:48
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O deputado estadual Lucas Polese
O deputado estadual Lucas Polese Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Em meio à convenção do PL de Vitória, que confirmou, neste sábado (27), a candidatura do deputado estadual Capitão Assumção a prefeito de Vitória, o parlamentar apontou o colega de bancada, Lucas Polese, como possível candidato ao governo do Espírito Santo em 2026. De acordo com Assumção, Polese "está sendo projetado" para tal.
Aos 27 anos, o jovem está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Antes do pleito de 2022, ganhou visibilidade ao publicar vídeos em redes sociais com críticas ao governador Renato Casagrande (PSB).
No Legislativo estadual, segue a cartilha bolsonarista. Ficou sob os holofotes ao se recusar a se submeter ao teste do bafômetro enquanto dirigia um carro oficial, mas não sofreu sanções por parte da Corregedoria da Assembleia.
A coluna questionou Polese, que prestigiou a convenção do PL de Vitória, sobre a possibilidade de concorrer ao Palácio Anchieta.
"O pessoal fala, acho, por conta de eu ser jovem e aí colocam uma projeção para o futuro. O Magno fala, o capitão (Assumção) fala, às vezes, disso, mas não tem nada certo", respondeu.
No último dia 19, Magno Malta afirmou à coluna que o Partido Liberal, desde já, está de olho, mesmo, nas eleições de 2026. 
A sigla planeja lançar o deputado federal Gilvan da Federal ao Senado, pode ainda ter candidato à outra vaga de senador que vai estar em disputa e não descarta concorrer ao governo estadual. 
Questionado, neste sábado (27), se Lucas Polese poderia ser o candidato ao Executivo estadual, Magno não titubeou:
"Se ele (Polese) topar, ele está pronto"
Magno Malta (PL) - Senador e presidente estadual do PL
Em 2022, o candidato do PL ao Palácio Anchieta foi ex-deputado federal Carlos Manato, que disputou, sem sucesso, o segundo turno contra Casagrande.
Manato, contudo, está em pé de guerra com o PL e vice-versa. Há uma querela quanto a dívidas de campanha. Dívidas essas não reconhecidas pelo partido. Já Manato diz ter sido vítima de uma promessa não cumprida.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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