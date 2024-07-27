"Se ele topar, está pronto", diz Magno sobre Polese disputar governo do ES

O deputado estadual Lucas Polese Crédito: Ellen Campanharo/Ales

Aos 27 anos, o jovem está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Antes do pleito de 2022, ganhou visibilidade ao publicar vídeos em redes sociais com críticas ao governador Renato Casagrande (PSB).

A coluna questionou Polese, que prestigiou a convenção do PL de Vitória, sobre a possibilidade de concorrer ao Palácio Anchieta.

"O pessoal fala, acho, por conta de eu ser jovem e aí colocam uma projeção para o futuro. O Magno fala, o capitão (Assumção) fala, às vezes, disso, mas não tem nada certo", respondeu.

A sigla planeja lançar o deputado federal Gilvan da Federal ao Senado, pode ainda ter candidato à outra vaga de senador que vai estar em disputa e não descarta concorrer ao governo estadual.

Questionado, neste sábado (27), se Lucas Polese poderia ser o candidato ao Executivo estadual, Magno não titubeou:

"Se ele (Polese) topar, ele está pronto" Magno Malta (PL) - Senador e presidente estadual do PL

Em 2022, o candidato do PL ao Palácio Anchieta foi ex-deputado federal Carlos Manato, que disputou, sem sucesso, o segundo turno contra Casagrande.