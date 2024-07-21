"PL vai fretar jatinho para Michelle Bolsonaro", diz Valdemar Costa Neto

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou, na última sexta-feira (19), que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, a principal estrela do partido, não voa de jatinho. Quando usa avião como meio de transporte, atém-se a voos de carreira, realizados em aeronaves grandes, com passageiros diversos.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por sua vez, ainda de acordo com o presidente nacional do PL, não tem aversão aos aviões menores. Tanto é que a sigla planeja pagar pelo transporte dela nessa modalidade: "Ela anda de jatinho. Vamos fretar um jatinho para ela".

Michelle é presidente do PL Mulher e tem percorrido estados brasileiros para arregimentar novas filiadas e levar a palavra do bolsonarismo. A ex-primeira-dama também é requisitada para participar da campanha eleitoral de 2024, em apoio a candidatos a prefeito.

Fretar um jato é uma faca de dois gumes. Gastar dinheiro público com a comodidade não pega bem com o eleitorado favorável à austeridade (quando a pessoa, realmente, é a favor da austeridade, não só da austeridade "dos outros").

Porém, é melhor do que viajar em jatos emprestados por figuras duvidosas.

O PL tem a maior fatia do Fundo Eleitoral deste ano . Dos R$ 4,9 bilhões que saem dos cofres públicos, a legenda ficou com R$ 886 milhões. Isso sem contar o dinheiro do Fundo Partidário.

Costa Neto classificou Michelle como "um fenômeno", mesma expressão utilizada por ele ao se referir ao próprio Bolsonaro, ao senador Magno Malta, que preside o PL-ES, e ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Aliás, Nikolas também deve andar no jatinho fretado pelo partido, conforme relatou o presidente nacional da sigla.

Como a campanha eleitoral é curta, dura 52 dias, a ideia é otimizar os deslocamentos de apoiadores dos candidatos do PL.

Ao falar sobre Michelle, Costa Neto avaliou que, durante o mandato de Bolsonaro na Presidência da República, a então primeira-dama "ficou quatro anos dentro do Palácio da Alvorada (a residência oficial), recebendo criança com deficiência, e nunca entrou para a política".

"Temos um fenômeno no partido, que é o Bolsonaro, e outro fenômeno, que é a Michelle. As mulheres não querem entrar para a política", afirmou. Em seguida, destacou que Michelle tem ajudado a reverter esse quadro.

"Sou a favor de acabar com a verba obrigatória para mulheres (dinheiro do Fundo Eleitoral para fazer campanha) e criar uma cota (cadeiras reservadas no Legislativo), de 15% a 25% para elas", opinou o presidente nacional do PL.

Por falar em verba para campanha, apesar dos R$ 886 milhões do Fundo Eleitoral, Costa Neto considera que o recurso "não dá nem para a saída":

"A verba para a eleição é grande e cara para o país, mas não dá nem para a saída (...) Em grandes cidades, não é fácil fazer campanha".

"Como eles (não especificou quem) transformaram a eleição numa guerra, ninguém mais quer doar. Só pessoas físicas podem doar, com limite de 10% (dos rendimentos brutos declarados pelo doador à Receita Federal no ano anterior à eleição). As empresas não podem mais doar", lamentou Costa Neto.