O erro do governo Bolsonaro, segundo o presidente nacional do PL

Valdemar Costa Neto durante evento do PL-ES em Vila Velha Crédito: Renato Paoliello Filho/Divulgação

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi o convidado de honra de evento do partido realizado em um cerimonial de Vila Velha na sexta-feira (19) . Ladeado pelo senador Magno Malta, que comanda a sigla no Espírito Santo, Costa Neto prometeu, em discurso, que "vai fazer um esforço" para garantir verbas do Fundo Eleitoral para a campanha de 2024 no estado: "Vou fazer um esforço para o Magno ter uma estrutura melhor para ajudar vocês".

Além de relatar o histórico de amizade que tem o senador da bancada capixaba, o presidente nacional do PL mencionou diversas vezes a maior estrela do partido, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

De acordo com Costa Neto, "Bolsonaro fez um governo maravilhoso", "só tinha gente honesta no governo". Mas ponderou que houve ao menos um erro:

"Errou na pandemia (de Covid-19), com o que ele falava. Deu vacina, deu tudo, mas as declarações ... E a imprensa mostrava aquilo por dez dias seguidos".

O então presidente da República minimizou os riscos da doença, incentivou as pessoas a não se vacinarem e a não usarem máscaras. Fez propaganda para remédios ineficazes, como a cloroquina.

E ainda imitou, em tom de piada, uma pessoa morrendo por falta de ar, um dos sintomas da Covid-19. Até março de 2023, 700 mil pessoas morreram devido à doença no Brasil.

Bolsonaro está inelegível até outubro de 2030, mas ainda conta com grande capital político e número de apoiadores, inclusive no Espírito Santo.

Valdemar Costa Neto o classificou como "fenômeno" e contou que o ex-presidente é muito disputado para participar, presencialmente, da campanha de 2024, para apoiar candidatos a prefeito em várias cidades do país.

"Só temos 52 dias de campanha. É pouco", avaliou.

Costa Neto é um veterano da política brasileira. Foi eleito deputado federal em 1991 e agiu, sob os holofotes e, principalmente, nos bastidores, como o principal articulador do PR, que depois viria a se chamar PL, um partido do Centrão.

Foi condenado por participação no mensalão, escândalo que abalou o governo Lula 1 em 2005. Chegou a ser preso por isso.

Em 2016, durante a discussão do impeachment, defendeu que o PL (na época, o partido se chamava PR) permanecesse na base de apoio à presidente Dilma Rousseff (PT).

Após a filiação de Jair Bolsonaro ao PL, em 2021, Costa Neto passou a ser o líder do partido que abriga o maior algoz do Partido dos Trabalhadores.

"Antigamente, fazíamos alianças para ganhar a eleição. Hoje, não. A partir do Bolsonaro, direita e direita e esquerda é esquerda" Valdemar Costa Neto - Presidente nacional do PL

"Tivemos o vice do Lula, o José Alencar (2003-2011), que era um homem de direita, mas (a época) era diferente", contemporizou.

O próprio Magno Malta já apoiou Lula e Dilma, mas, nos últimos anos, apostou na polarização entre petistas e antipetistas ou bolsonaristas contra antibolsonaristas.