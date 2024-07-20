Reviravolta na Serra: partido sofre intervenção e deve mudar de palanque

Site do TSE mostra que comando do União Brasil na Sera foi "inativado" Crédito: Reprodução

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra: o comando do União Brasil na Serra foi inativado nesta sexta-feira (19). O órgão, provisório, era presidido por Antônio Carlos Barbosa Coutinho, o coronel Coutinho, da reserva da Polícia Militar. Coutinho é secretário adjunto de Defesa Social da Prefeitura da Serra e, logo, sob a gestão dele o União estava no palanque do pupilo do prefeito Sérgio Vidigal (PDT), Weverson Meireles (PDT).

Com a reviravolta, entretanto, o partido deve ir para o lado de outro pré-candidato a prefeito, o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos). Isso se não houver nova surpresa.

A decisão de inativar o órgão provisório do União Brasil da Serra foi da Executiva nacional do partido, presidida por Antonio Rueda. O presidente estadual, Felipe Rigoni, foi informado previamente da mudança, de acordo com a assessoria do próprio Rigoni.

Mas foi algo bastante súbito. A convenção do União Brasil da Serra estava marcada para este sábado (20). No evento, os nomes dos candidatos a vereador do partido e o apoio a Weverson na corrida pela prefeitura seriam confirmados.

Uma resolução de abril de 2024 dá poderes à direção nacional para ditar os rumos do União Brasil nas eleições de 2024 em capitais e em cidades com mais de 200 mil eleitores.

O fato de o partido, na cidade, não ter um diretório eleito e sim um órgão provisório facilitou a intervenção.

Os nomes dos novos integrantes do órgão devem ser definidos neste sábado. E a escolha vai passar pelo crivo de Muribeca, de acordo com o que a coluna apurou.

Um aliado do republicano acrescentou que "vai haver diálogo" com os filiados e que a intenção é manter intacta a chapa de pré-candidatos a vereador do União na Serra.

Atores políticos próximos ao deputado estadual deram como certo, na noite desta sexta-feira, que o União vai deixar de apoiar Weverson — leia-se Vidigal — e endossar a pré-candidatura do republicano.

Mas boa parte dos filiados ao União na Serra está ao lado do prefeito e do pré-candidato do PDT à prefeitura.

"Montamos o União na Serra no sentido de caminhar com Vidigal, temos um histórico com ele. Vejo dificuldade de caminhar com outro que não o PDT", afirmou Adriano Galinhão, um dos dois vereadores do partido na cidade.

Coronel Coutinho também foi procurado, mas não deu retorno à coluna até a publicação deste texto.

O FATOR MARCELO SANTOS

Mas como e por que caciques políticos movimentaram-se lá em Brasília para alterar o jogo justo na Serra?

Não há uma resposta oficial para isso, mas a coluna apurou que a provocação não partiu de Rigoni e sim de um recém-filiado ao União Brasil, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos.

Marcelo apoia Pablo Muribeca para a Prefeitura da Serra e, de acordo com fontes ouvidas pela coluna, foi o presidente da Assembleia que agiu como interlocutor para que a Executiva nacional interviesse.

Marcelo chegou a demonstrar interesse em presidir o União no Espírito Santo, mas para isso teria que rifar Rigoni. Ocorre que o atual presidente estadual foi eleito para o posto e tem mandato até 2027.

O presidente nacional do União Brasil divulgou um comunicado no último dia 13 em que reafirmou "a liderança de Felipe Rigoni" . O secretário estadual de Meio Ambiente do governo Renato Casagrande (PSB), portanto, continua no comando do partido.

Mas, mesmo sem assumir oficialmente a presidência, Marcelo Santos exerce bastante influência, como o capítulo desta novela demonstra.

A coluna não conseguiu contato com ele até a publicação deste texto.

"PARCERIA E AMIZADE"

Já Pablo Muribeca, após a publicação da coluna, emitiu uma nota em que diz receber "com muita humildade e felicidade a possibilidade do apoio do União Brasil (...) reforçando a parceria e amizade com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos".

Ou seja, o próprio Muribeca colocou Marcelo no cenário.