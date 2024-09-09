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Eleições 2024

Meneguelli apoia Zé Preto em Guarapari, contra candidato do próprio partido

Deputado estadual aliou-se a colega da Assembleia Legislativa. Na cidade saúde, Republicanos lançou o vereador Rodrigo Borges

Públicado em 

09 set 2024 às 17:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Zé Preto, Sérgio Meneguelli e Tyago Hoffmann
Zé Preto, Sérgio Meneguelli e Tyago Hoffmann Crédito: Instagram/@zepretoguarapari
Em Colatina, até agora, o deputado estadual e ex-prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) não declarou apoio a nenhum candidato a prefeito nas eleições de 2024. Mas, em Guarapari, o parlamentar está ao lado do também deputado estadual Zé Preto (PP). Isso apesar de o Republicanos, partido de Meneguelli, ter candidato a prefeito na cidade saúde, o vereador Rodrigo Borges.
Nesta segunda-feira (9), Zé Preto publicou vídeo em que Meneguelli afirma: "Acredito que o nome certo tá aqui, Zé Preto (...) O único que tem condições de mudar essa política".
No vídeo, o ex-prefeito de Colatina aparece entre Zé Preto e o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB). Hoffmann, aliadíssimo do governador Renato Casagrande (PSB), é um dos principais apoiadores do candidato do PP.
No dia quatro de agosto, Meneguelli anunciou que, em Colatina, não disputaria nenhum cargo e que não pretendia pedir votos para ninguém na cidade, embora não tenha descartado mudar de ideia depois.
Naquele mesmo dia, à coluna, o deputado do Republicanos afirmou que "ninguém deve votar num candidato porque o Meneguelli, o Bolsonaro ou o Casagrande indicaram e sim por achar que é o melhor para a cidade".
"Não quero ser como Maluf, que botou a mão no fogo pelo Pitta e o Pitta o decepcionou" comparou Meneguelli, na ocasião.
Pitta foi eleito prefeito de São Paulo em 1996, com o apoio do ex-prefeito Paulo Maluf. A gestão de Pitta foi marcada por denúncias de corrupção e, no ano 2000, Maluf pediu desculpas por tê-lo indicado aos eleitores. 
O próprio Maluf tem sua carga de acusações sobre malfeitos na gestão pública, mas, enfim, voltemos a Colatina.
Lá, o Republicanos apoia Renzo Vasconcelos (PSD), mas Meneguelli, pessoal e publicamente, não. 
"Sou o maior influenciador político da cidade. Isso é uma responsabilidade muito grande", afirmou o ex-prefeito à coluna, no início de agosto.
Em 2022, Sérgio Meneguelli, muito popular nas redes sociais, foi o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo. A maior parte dos quase 140 mil votos que ele recebeu veio de fora de Colatina. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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