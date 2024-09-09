Meneguelli apoia Zé Preto em Guarapari, contra candidato do próprio partido

Zé Preto, Sérgio Meneguelli e Tyago Hoffmann Crédito: Instagram/@zepretoguarapari

Em Colatina, até agora, o deputado estadual e ex-prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) não declarou apoio a nenhum candidato a prefeito nas eleições de 2024. Mas, em Guarapari, o parlamentar está ao lado do também deputado estadual Zé Preto (PP). Isso apesar de o Republicanos, partido de Meneguelli, ter candidato a prefeito na cidade saúde, o vereador Rodrigo Borges.

Nesta segunda-feira (9), Zé Preto publicou vídeo em que Meneguelli afirma: "Acredito que o nome certo tá aqui, Zé Preto (...) O único que tem condições de mudar essa política".

No vídeo, o ex-prefeito de Colatina aparece entre Zé Preto e o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB). Hoffmann, aliadíssimo do governador Renato Casagrande (PSB), é um dos principais apoiadores do candidato do PP.

Naquele mesmo dia, à coluna, o deputado do Republicanos afirmou que "ninguém deve votar num candidato porque o Meneguelli, o Bolsonaro ou o Casagrande indicaram e sim por achar que é o melhor para a cidade".

"Não quero ser como Maluf, que botou a mão no fogo pelo Pitta e o Pitta o decepcionou" comparou Meneguelli, na ocasião.

Pitta foi eleito prefeito de São Paulo em 1996, com o apoio do ex-prefeito Paulo Maluf. A gestão de Pitta foi marcada por denúncias de corrupção e, no ano 2000, Maluf pediu desculpas por tê-lo indicado aos eleitores.

O próprio Maluf tem sua carga de acusações sobre malfeitos na gestão pública, mas, enfim, voltemos a Colatina.

Lá, o Republicanos apoia Renzo Vasconcelos (PSD), mas Meneguelli, pessoal e publicamente, não.