Sergio Meneguelli não vai disputar a Prefeitura de Colatina

Definição de que deputado estadual não vai tentar voltar para o cargo de chefe do Executivo da cidade saiu neste domingo (4) na convenção do Republicanos

Após longo suspense, O Republicanos decidiu que Sergio Meneguelli não vai disputar a Prefeitura de Colatina nas Eleições 2024. Desde julho, a candidatura do deputado estadual é ventilada, mas a confirmação de que ele não tentará voltar ao cargo de chefe do Executivo municipal só saiu na convenção do partido realizada neste domingo (4). A informação foi revelada pelo parlamentar nesta manhã para A Gazeta.

A indefinição não dizia respeito apenas ao parlamentar. O pré-candidato Renzo Vasconcelos (PSD) contava com o apoio do Republicanos para fortalecer seu nome na corrida eleitoral. Meneguelli chegou a dizer no dia 4 do último mês que em dez dias teria resolvido sobre a sua participação no pleito. Mas após o prazo chegar, ficou para a convenção o destino do político.