Caminhão com barris de cerveja pega fogo na BR 262; veja vídeo

Trânsito

Motociclista morre em grave acidente com ônibus do Transcol na 3ª Ponte

Publicado em 24/07/2025 às 19h39

Um grave acidente envolvendo um ônibus do Transcol e uma moto resultou na morte do motociclista e deixou o trânsito praticamente parado para quem utiliza a Terceira Ponte na noite desta quinta-feira (24). A ocorrência foi registrada na "linha verde", próximo ao vão central, no sentido Vitória-Vila Velha. Assustados, alguns passageiros desceram do coletivo e se espremeram entre o veículo e a mureta de proteção até saírem do local do acidente.

Três ambulâncias foram deslocadas para atender à ocorrência. Segundo relato de uma passageira do ônibus que fazia a linha 501, ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o coletivo seguia pela faixa especial e estava lotado no momento do acidente.

Conforme apurado no local e também informado pela Ceturb, o motociclista trafegava pelo corredor e, ao tentar ultrapassar o coletivo, acabou se desequilibrando ao bater em um carro que seguia pela faixa do meio. Com o impacto, ele não conseguiu controlar o veículo e acabou indo parar debaixo do coletivo, que o atropelou na sequência.

A melhor opção para quem se deslocava para Vila Velha foi seguir pelo Centro de Vitória e atravessar a Segunda Ponte, segundo os sites de monitoramento de trânsito.

Em nota, a Ceturb-ES informou que o acidente envolveu uma motocicleta, um carro e um ônibus na Terceira Ponte. "O motociclista tentou ultrapassar o ônibus, que estava na faixa verde, esbarrou em um veículo que estava na faixa do meio, se desequilibrou e caiu, sendo atropelado pelo ônibus. O motociclista veio a óbito", disse a companhia.

Às 21h20, o corpo da vítima já havia sido retirado do local do acidente e encaminhado ao DML de Vitória. O fluxo chegou a ser totalmente interrompido no momento em que o corpo era recolhido. O ônibus e a moto, permanecia na faixa da direita, o que ainda causava lentidão na via.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou, em nota, que o coletivo trafegava pela Terceira Ponte, na faixa exclusiva (Linha Verde) e em velocidade compatível com a via: "Segundo informações preliminares, um motociclista fez uma ultrapassagem indevida pela direita do coletivo, bateu na traseira de um carro que seguia à frente, perdeu o controle e caiu sob o ônibus. O Samu foi acionado imediatamente, mas o motociclista veio a óbito no local. Não houve feridos entre os ocupantes do ônibus. A Polícia de Trânsito esteve no local. A empresa lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima".



A Polícia Civil informou que o motorista do ônibus e a condutora do veículo foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram ouvidos e liberados em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que ambos permaneceram no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", disse a corporação.